AİHM: Helal kesim yasağı inanç özgürlüğüne aykırı değil

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “helal kesim” olarak adlandırılan, hayvanların uyutulmadan kesilmesini yasaklayan düzenlemelerin, inanç özgürlüğüne aykırı olmadığına ve ayrımcılık içermediğine karar verdi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 13.02.2024 - 19:59
AİHM: Helal kesim yasağı inanç özgürlüğüne aykırı değil
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Mahkeme, Belçikalı Müslüman ve Yahudi kuruluşları öncülüğünde açılan davayı Salı günü karara bağladı.

Belçika’nın Hollandaca konuşulan Flaman bölgesi ile Fransızca konuşulan Valon bölgesi, 2019 yılında hayvan refahı düzenlemeleri kapsamında uyutulmadan hayvan kesimini yasaklamıştı.

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Ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumuna bağlı 13 kişi ve kuruluş, inançlarına uygun kurban kesiminin engellendiği gerekçesiyle konuyu yargı gündemine taşıdı.

Belçika Anayasa Mahkemesi, 2021 yılında helal kesim yasağının anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

Belçika’daki yargı süreci sonucu talepleri reddedilen Müslüman ve Yahudiler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.

Dini kurallara göre kesimin yasaklanması nedeniyle, kurban ibadetini yerine getiremeyeceklerini ve helal et satın alamayacaklarını belirten davacılar, yasakların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savundu.

Ancak AİHM heyeti, oybirliğiyle, Belçika’da uygulanan helal kesim yasağının Avrupa yasalarına ve sözleşmelere aykırı olmadığına karar verdi.

Mahkemeye göre, helal kesim yasağı, inanç özgürlüğünü kısıtlamıyor ve ayrımcılık içermiyor.

'Toplum hayvanların çektiği acılara önem veriyor'

AİHM kararında, bayıltmadan kesim yapılmasını yasaklayan düzenlemelerin, hayvanların refahı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, “Toplum, hayvanların çektiği acılara giderek daha fazla önem veriyor ve yasak da bununla uyumlu” denildi.

Belçika’daki düzenlemelere göre, hayvanların kesimden önce bilincinin kapalı olması gerekiyor.

Belçika’nın Brüksel bölgesinde ise, Müslüman ve Yahudilerin inançlarına uygun şekilde, hayvanları bayıltmadan kurban kesmelerine izin veriliyor.

Flaman Hayvan Refahı Bakanı Ben Weyts, kamu yayıncısı VRT’ye yaptığı açıklamada, AİHM kararının, sadece Belçika genelinde değil, tüm Avrupa'da bayıltmadan kesimin yasaklanmasına kapıyı araladığını söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları için, tarafların üç ay içinde temyize başvurma hakkı bulunuyor.

Eğer karar temyizde onanır ya da temyize götürülmezse, AİHM’nin, helal kesim yasağının yasalara uygun olduğu yönündeki kararı, Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkenin tamamında geçerli olacak.


BBC Türkçe
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