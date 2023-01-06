Air India uçağında yaşanan skandal olayda yeni gelişme!
Hindistanlı Air India uçağında alkollü içki içmiş bir şahsın, kadın yolcunun üzerine işemesinin ardından Air India tarafından açıklama yapıldı.
Air India'nın New York-Delhi seferini yapan bir yolcu uçağında geçen kasım ayınında sonunda uçakta başlayan yemek servisi sonrası Business Clas'ta alkollü içki içmiş bir yolcunun ayağa kalkarak Business Class'ta seyahat eden yaşlı bir kadının üzerine işediği açıklanmıştı.
Diğer yolcuların duruma tepki göstermesi üzerine alkollü içki içmiş yolcunun özel bölgelerini teşhir ederek olay çıkardığı ifade edildi.
Air India tarafından yapılan açıklamada, söz konusu şahsın uçuşlardan yasaklandığı ve polis tarafından 1 ay sonra gözaltına alındığı kaydedildi.
Gözaltına alınan şahısla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve Air India'nın emniyete mümkün olduğunca yardımcı olduğu vurgulandı.
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