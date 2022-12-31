Bosna Hersek'te uçak düştü: 2 ölü

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor kenti yakınlarında küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA
31 Aralık 2022 Cumartesi, 19:28
Bosna Hersek'te uçak düştü: 2 ölü
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Prijedor polisinden yapılan açıklamada, küçük uçağın kentteki havaalanı yakınlarındaki bir araziye düştüğü belirtildi. Kazada kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberde, kazada tanınmış bir uçuş eğitmeni ile kızının hayatını kaybettiği aktarıldı.


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