Akdeniz'de doğalgaz rezervi keşfedildi
İtalyan enerji şirketi ENI, Akdeniz'de Mısır açıklarında yeni bir doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından 2025 yılına kadar Rusya'dan doğalgaz ithalatını tamamen kesmeyi planlayan İtalya, Akdeniz'de Mısır açıklarında yeni bir doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.
İtalyan enerji şirketi ENI tarafından yapılan açıklamada, yeni rezervin 2022 Aralık ayında Zohr alanında keşfedilen Nargis kuyusunda bulunduğu belirtildi.
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