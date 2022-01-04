Akılalmaz kaza tam 20 araç: Ölü ve yaralılar var

Tunus'un Hammamet kentinde 20 aracın karıştığı kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

(İHA)
04 Ocak 2022 Salı, 21:10
Akılalmaz kaza tam 20 araç: Ölü ve yaralılar var
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Tunus'un kuzeydoğusundaki Hammamet kentinde etkili olan yoğun sis, zincirleme kazayı beraberinde getirdi.

Sivil Koruma Kurumu Sözcüsü Moez Triaa, Tunus-Hammamet karayolundaki sis nedeniyle 20 aracın birbirine girdiğini, 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Triaa, 20 kişinin yaralandığını belirterek çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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