Akılalmaz kaza tam 20 araç: Ölü ve yaralılar var
Tunus'un Hammamet kentinde 20 aracın karıştığı kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Tunus'un kuzeydoğusundaki Hammamet kentinde etkili olan yoğun sis, zincirleme kazayı beraberinde getirdi.
Sivil Koruma Kurumu Sözcüsü Moez Triaa, Tunus-Hammamet karayolundaki sis nedeniyle 20 aracın birbirine girdiğini, 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Triaa, 20 kişinin yaralandığını belirterek çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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