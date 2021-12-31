Trafik kazasının ardından yolu temizleyen işçilere otomobil çarptı: 2 yaralı
Kırıkkale'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından yolda temizleme çalışması yapan kara yolları işçilerine, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil çarptı. Kazada, 1'i ağır 2 işçi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında meydana geldi.
Maddi hasarlı trafik kazasının ardından yolda kalan araç parçalarını temizleyen Karayolları işçisi Mehmet Sefa Atar (27) ve Ahmet Şimşek'e (32), gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Sefa Boyacı yönetimindeki 71 ACH 344 plakalı otomobil çarptı. İşçiler Atar ve Şimşek, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Uğurcan Atar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ve gizli buzlanma nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu, yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Üniversitelerden art arda uzaktan eğitim kararı
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Sedat Peker'le gündeme gelmişti
- Merkez Bankası rezervlerinde çöküş
- Kuyumculardan altın fiyatlarına ilişkin yeni tahmin
- Akaryakıtta rekor zam!
- Soylu'nun Erdoğan'ı ateşe attığı iddianame
- Öğretmenler için alan değişikliği takvimi açıklandı
- Osmangazi, İngilizlerin gündeminde
- CHP'den Bahçeli'ye çok sert yanıt