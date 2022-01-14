Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İHA
14 Ocak 2022 Cuma, 18:56
Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SURİYE VE UKRAYNA GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.


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