Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

14 Ocak 2022 Cuma, 18:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SURİYE VE UKRAYNA GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.



