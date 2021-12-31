Dwayne Johnson'dan, 'Hızlı ve Öfkeli' açıklaması: 'Bir daha asla'

31 Aralık 2021 Cuma, 16:11

Vin Diesel geçen günlerde Dwayne Johnson ile bir gönderi paylaşarak Johnson'ın serinin son filmi için aralarında olmasını belirtti. Göndersine, "Küçük kardeşim Dwayne... zamanı geldi" diye cümlesine başlayan Diesel, "Dünya Hızlı ve Öfkeli 10'un finalini bekliyor. Bildiğin gibi benim evimde çocuklarım senden Dwayne Amca diye bahsediyor. Öyle bir bayram geçmiyor ki onlar da sen de iyi dilekler göndermeyesin, ama artık zamanı geldi... Miras bekliyor" dedi.

Ancak Johnson, CNN'e Diesel'in uyguladığı taktiklere şaşırdığını ve böylesine halka açık bir ortamda oynanan oyunları takdir etmediğini söyledi.

Johnson, "Vin'in son gönderisine çok şaşırdım. Geçen Haziran, Vin ve ben aslında sosyal medya üzerinden bağlantı kurmadığımızdan, ona doğrudan ve özel olarak seriye geri dönmeyeceğimi söyledim. Vin'in son halka açık gönderisi, manipülasyonunun bir örneğiydi. Paul Walker'ın ölümünde olduğu gibi, bu konuyla ilgili bir paylaşımda çocuklarını işin içine dahil etmesi hoşuma gitmedi. Onları bunun dışında bırak" şeklinde konuştu.

Aslında daha öncesinde bir anlaşmaya vardıklarını değinen Johnson, "Aylar önce bunun hakkında konuşmuştuk ve net bir anlaşmaya vardık. En başından beri amacım, 'Hızlı ve Öfkeli' serisiyle olan inanılmaz yolculuğumu minnet ve zarafetle bitirmekti. Ne yazık ki bu halka açık diyalog suları bulandırdı" diye ekledi.

Johnson, kararı hakkında Universal ekibiyle de konuştuğunu ve kendisini desteklediklerini ve oyuncular ve ekip için en iyisini dilediğini söyledi. Johnson, beşinci filmden bu yana serinin bir parçası olmasına rağmen, Diesel ve Johnson çok sık göz göze gelmemeye çalıştı.

Johnson ve Diesel arasındaki husumet ilk kez sekizinci filmin çekimleri sırasında Johnson'ın Instagram'da 'korkaklara' tahammül etmediğini söylediği bir gönderi paylaşması ile ortaya çıkmıştı. Johnson gönderisinde, "Bazıları (erkek başrol oyuncular), adam gibi dik durarak ve gerçek profesyoneller gibi davranırken, diğerleri öyle davranmıyor. Bu tavuk gibi olanlar hiçbir şey yapmıyor. Muhallebi çocukları!" şeklinde konuşmuştu.