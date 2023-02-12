AKP'li yetkili Financial Times'a konuştu: AKP içinde de sesler yükselmeye başladı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 16:02

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 16:20

Financial Times gazetesi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından müdahaledeki gecikme ve yetersizliği ele alan bir analiz yayımladı.

Financial Times'ta yer alan analizde, ismi açıklanmayan AKP'li bir yetkili “Neden Japonya, Şili gibi deprem ülkelerinde böyle trajediler olmuyor? İnsanlar şimdi bu soruları soruyor ve sesleri yükselecek” dediği öne sürüldü.

FT, “Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye Cumhurbaşkanı felaketle yüzleşiyor” başlıklı analizinde, en az 20 bin insanın yaşamını yitirmesi sebebiyle artan tepkileri aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümü sırasında kentsel dönüşüm projelerini övdüğü konuşması hatırlatılan analizde Erdoğan’ın, “İnsanlar olarak afetleri engellemek bizim elimizde değil fakat yıkıcı etkiyi azaltacak önlemleri almak bizim elimizde” dediği de belirtildi.

Financial Times'a konuşan, deprem bölgesinde akrabalarını kaybettiği belirtilen bir AKP’li yetkilinin, “Neden Japonya, Şili gibi deprem ülkelerinde böyle trajediler olmuyor? İnsanlar şimdi bu soruları soruyor ve sesleri yükselecek” sözleri aktarıldı.

Analizde ayrıca, "Bazı AKP’li yetkililer, hükümetin Türkiye’yi korumaktaki başarısızlıklarına tepki gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

GEÇMİŞ KRİZLERİ LEHİNE ÇEVİRMİŞTİ

Analizde son olarak şu ifadeler yer aldı:

“Erdoğan, şu an hükümetinin depremin vurduğu yerlere yardım sağlamakta gecikmesi ve Türkiye’nin depreme hazırlıksız olduğuna dair eleştiriyle karşı karşıya. Felaket, 2000 yılı sonrası iktidara gelen Erdoğan’ın en zorlu yeniden seçim kampanyalarından birinde olduğu zamanda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş krizleri kendi avantajına çevirmişti. Ancak siyaset bilimciler bu felaketin Erdoğan’ın kontrolü dışında olabileceğini söylüyor.”