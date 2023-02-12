CNN: Erdoğan’ın siyasi kaderi depreme vereceği tepkiye bağlı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 02:05

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 02:08

Türkiye’nin güneyinde meydana gelen yıkıcı depremin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için seçim denklemini değiştirebileceğini belirten CNN, Erdoğan’ın depremden etkilenen bölgeleri ziyaret ettiğine değiniyor. Tele1'in haberine göre Nadeen Ebrahim tarafından kaleme alınan yazı şöyle devam ediyor:

"Erdoğan, etkilenen bölgeleri ziyaret ediyor, depremzedeleri teselli ediyor ve yıkılan binlerce evi yeniden inşa etme sözü veriyor. Ancak, insanlar henüz çok sayıda cesedin toplanmadığından ceset kokusunun yayılmasına neden olduğundan şikayet ediyor."

Yazıda, Erdoğan ve AKP’ye yakın bu bölgelerde hükümete karşı tepki olduğu vurgulanıyor.

CNN, Sinan Polat isimli bir yurttaşın "Burada organize bir yardım çalışması yok. Hastanelerin önünde o kadar çok ceset var ki üzerlerini örtecek kadar kefen bile yok. Mezarlıklar dolu. Ne yapacağız, ailelerimizin cesetlerini denize mi atacağız? Beklediğimiz ve umduğumuz gibi değil. Bu şartlar altında gelecekten umutlu değiliz" ifaderine de yer veriyor.