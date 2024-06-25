Yayınlanma: 25.06.2024 - 18:02

Güncelleme: 25.06.2024 - 18:02

İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, serbest kalmasına olanak tanıyan anlaşma sonucu serbest bırakıldı. Associated Press'in haberine göre, Assange'ı taşıyan uçak sabah saatlerine Bangkok'a indi. Peki, Julian Assange kimdir, kaç yaşında?

JULIAN ASSANGE KİMDİR?

Julian Assange, 3 Temmuz 1971 tarihinde Avustralya'nın Townsville şehrinde dünyaya geldi.

Eğitiminin bir kısmını evde aldığı özel dersler ile gören Assange, ilkokulu 1979–1983 yıllarında New South Wales'ta, liseyi ise Townsville'da okudu.

1994 senesinde University of Queensland'da okumaya başladı, 2003-06 yılları arasında da Univeristy of Melbourne'de bilgisayar programlama, matematik ve fizik eğitimleri aldı.

1987 senesinde birkaç arkadaşı ile birlikte International Subversives isimli hacker grubunu kurdu. Kendisi bu dönemde işlerini 'Mendax' mahlası ile yürüttü. Grup olarak Pentagon, MILNET, ABD Deniz Kuvvetleri, NASA, Motorola ve Panasonic gibi güvenlik duvarı yüksek şirketleri hacklediler.

1993 senesinde Victoria Polisi Çocuk İstismarı Birimi'nde teknik danışman olarak çalıştı.

Bu görevinin ardından, aynı sene Avustralya menşeli ilk halka açık internet servis sağlayıcılarından biri olan Suburbia Public Access Network'ta çalışmaya başladı.

1994 senesinde programlamaya başlayan Assange, "strobe.c" TCP port tarayıcısının yazarlığını yapmasının yanı sıra, açık kaynak veritabanı PostgreSQL'a yamalar (1996), Usenet önbellekleme yazılımı NNTPCache (1996), Rubberhose için inkar edilebilen şifreleme sistemi (1997) ve web tabanlı arama motorları için komut satırı aracı Surfraw'ı yaptı (2000).

2006 senesinde kaynaklarının gizliliğini koruyarak hükümetlerin ve diğer organizasyonların hassas belgelerini yayınlayan, İsveç merkezli bir uluslararası organizasyon olan Wikileaks'in kurucu ekibinde yer aldı.

İLK SUÇLAMA CİNSEL TACİZDEN

Birçok ülkeden istihbarat belgelerinin deşifre olmasıyla tüm dünyada yer yerinden oynadı. Bunun üzerine Assange’ın yıllar süren kaçma ve yargılanma süreci başladı. Önce Kasım 2010’da İsveç savcılığı “cinsel taciz” suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı.

Bu sırada Londra’da olan Assange burada polise ifade vermeye gitti ve tutuklandı. Birkaç gün sonra çıkarıldığı duruşmada kefaletle tahliye edildi.

ABD’DE CASUSLUK SORUŞTURMASI

19 Mayıs 2017'de İsveç’teki cinsel taciz soruşturması düşürüldü. Bu sefer de ABD'de ‘Julian Assange'ın ABD ordusuna ait gizli belgeleri sızdıran er Chelsea Manning’le birlikte çalışıpğ çalışmadığı yönünde soruşturma gündeme geldi.

ASSANGE TUTUKLANDI

Assange’ın Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ndeki sığınma hakkı 2019’da kaldırıldı. 11 Nisan 2019'da, yani girdikten tam yedi yıl sonra konuttan çıktı ve İngiliz polisi tarafından tutuklandı. Tutuklanma sebebi ABD'nin iade talebi ve kefalet şartlarını ihlaliydi.

ABD’DE MAHKEMEYE ÇIKACAK

Ardından İngiliz hapishanesi süreci başladı. Son beş yıldır, Assange’ın ABD’ye iade edilip edilmemesi yönündeki yargı süreci burada devam ediyordu.

Son olarak ABD ile anlaşan Assange, 24 Haziran 2024’te hapishaneden serbest bırakıldı.