Aktivistler, Kuzey Kore'ye balon gönderdi: Kim Jong-un halkımızın düşmanıdır
Güney Kore'de aktivist grup, Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye gönderdi.
Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'den kaçanların üye olduğu Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) Grubu Başkanı Park Sang-hak, Kuzey Kore'yi eleştirmek için başkent Seul'un kuzeybatısındaki Ganghwa Adası'ndan yaklaşık 20 balonun Kuzey Kore'ye gönderildiğini açıkladı.
Balonlarda, Pyongyang yönetimini eleştiren 300 bin broşürün ve K-Pop içerikli 2 bin USB belleğin bulunduğunu aktaran Park, Güney Kore ile "birleşmeye karşı çıktığı ve liderliğini sürdürmeye çalıştığı" için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u eleştirdi.
Balonlara bağlı bir pankartta "Kim Jong-un bir vatan haini ve halkımızın düşmanıdır" ifadesinin yer aldığı görüldü.
Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların üye olduğu FFNK gibi gruplar, Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.
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