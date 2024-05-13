Aktivistler, Kuzey Kore'ye balon gönderdi: Kim Jong-un halkımızın düşmanıdır

Güney Kore'de aktivist grup, Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye gönderdi.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:29
Aktivistler, Kuzey Kore'ye balon gönderdi: Kim Jong-un halkımızın düşmanıdır
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Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'den kaçanların üye olduğu Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) Grubu Başkanı Park Sang-hak, Kuzey Kore'yi eleştirmek için başkent Seul'un kuzeybatısındaki Ganghwa Adası'ndan yaklaşık 20 balonun Kuzey Kore'ye gönderildiğini açıkladı.

Balonlarda, Pyongyang yönetimini eleştiren 300 bin broşürün ve K-Pop içerikli 2 bin USB belleğin bulunduğunu aktaran Park, Güney Kore ile "birleşmeye karşı çıktığı ve liderliğini sürdürmeye çalıştığı" için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u eleştirdi.

Balonlara bağlı bir pankartta "Kim Jong-un bir vatan haini ve halkımızın düşmanıdır" ifadesinin yer aldığı görüldü.

Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların üye olduğu FFNK gibi gruplar, Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.


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