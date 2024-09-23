Al Jazeera'nın, Batı Şeria'daki ofisini kapatmıştı... İsrail'e tepki geldi!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 16:25

Güncelleme: 23.09.2024 - 16:25

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Al Jazeera'nın ofisinin kapatılması, kesinlikle İsrail makamlarından gelen yanlış bir sinyaldir" dedi.

Wagner, çatışma ve kriz dönemlerinde, farklı ve özgür medyanın sahadaki durumun resmini aktarabilmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Özellikle böyle zamanlarda özgür medya ve haberciliğin garanti altına alınması ve özellikle korunması daha da önemlidir" diye konuştu.

İsrail askerleri, dün askeri emirle Al Jazeera televizyonunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan ofisine baskın düzenleyerek belgelere ve yayın ekipmanlarına el koymuş ve ofisi kapatmıştı.