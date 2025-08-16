Alaska Zirvesi’nden çıkan 7 temel sonuç

Alaska’daki Trump–Putin zirvesi, beklenenden erken bitmesi, belirsiz açıklamalar ve tarafların zıt söylemleriyle dünya gündemine damga vurdu.

Trump’ın 'herhangi bir anlaşma olmadığını' söyleyerek soruları yanıtsız bırakması, Putin’in ise 'anlaşmaya varıldı' iddiasında bulunması kafa karışıklığını artırdı.

Zirvenin hemen ardından Rusya’nın, Ukrayna’ya yeni saldırılar düzenlemesi, barış beklentilerinin ne kadar zayıf olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, Kiev’de hem hayal kırıklığı hem de yeni saldırı korkusu hâkim.

12 DAKİKALIK BASIN TOPLANTISI

İki turluk görüşme olarak duyurulan zirve, ilk turun ardından beklenenden erken sona erdi.

Ortak basın toplantısı beklentisiyle çağrılan gazeteciler, toplam 12 dakika süren iki kısa açıklamayla yetinmek zorunda kaldı.

Putin, bir anlaşmaya varıldığını ileri sürerken, Trump “herhangi bir anlaşma olmadığını” söyledi ve soruları yanıtsız bırakarak toplantıyı bitirdi.

Beyaz Saray, Trump’ın dönüş yolunda, uçakta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve NATO liderleriyle uzun bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

TEPKİLER VE ELEŞTİRİLER

Zirve; Demokratlardan, bazı Avrupalı yetkililerden, Ukrayna medyasından, Ukrayna’nın Avustralya Büyükelçisinden ve eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan sert eleştiriler aldı.

Bolton açıkça, “Putin kazandı” dedi. Fox News muhabirleri de Putin’in toplantıda ilk konuşan taraf olmasını 'şaşırtıcı' olarak değerlendirdi.

Trump ise destekçisi Sean Hannity’ye verdiği röportajda, görüşmeyi '10 üzerinden 10' olarak niteledi ve Putin’in savaşı bitirme isteği konusunda 'samimi konuştuğunu' söyledi.

Trump ayrıca, Putin’in kendisine 2020 ABD seçimlerinin 'hileli' olduğunu, posta yoluyla oy kullanıldığında 'dürüst bir seçim yapılamayacağını' söylediğini iddia etti.

Beyaz Saray yetkililerine göre, Trump zirvede eşi Melania’nın kaleme aldığı bir mektubu Putin’e elden verdi. Mektup, Ukrayna savaşında kaçırılan çocukların durumunu gündeme getiriyordu. Bu konu nedeniyle, Putin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin sembolik bir yakalama kararı bulunuyor.

ZİRVEDEN ÇIKAN SONUÇLAR

Alaska’daki Trump–Putin buluşması, dünya siyasetine dair beklentilerin yüksek olduğu bir anda gerçekleşti. Ancak zirve, resmi bir anlaşma çıkmaması, verilen sembolik mesajların ağırlığı ve Washington–Moskova hattındaki güç dengelerinin nasıl yeniden şekilleneceğine dair yarattığı soru işaretleriyle hafızalara kazındı.

Her iki liderin de kendi kamuoyuna yönelik mesajlar üretmesi, zirvenin sahadaki savaşın seyrinden çok diplomatik imaj mücadelesiyle hatırlanacağına işaret ediyor.

Zirveden çıkan 7 temel sonuç şu şekilde:

1 - ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Üç saate yakın süren görüşmeye rağmen, somut bir anlaşma ya da ateşkes duyurulmadı. Putin ilerleme kaydedildiğini iddia etse de Trump, “Henüz anlaşma yok” diyerek ihtiyatlı davrandı.

2 - PUTİN, SEMBOLİK BİR ZAFER ELDE ETTİ

Putin, ABD’ye gelişinden önce bile sembolik bir zafer elde etti. Batı tarafından yıllarca dışlandıktan sonra ve on yıl aranın ardından Amerikan topraklarına döndü; savaş uçaklarıyla karşılandı, kırmızı halı serildi ve Trump’ın zırhlı aracıyla ağırlandı. Görüşmenin sonunda da büyük bir taviz vermeden, Trump ile sıcak bir hava yakalayarak ülkesine döndü.

3 - TRUMP, ATEŞKES ŞARTINI ÖNE ÇIKARMADI

Görüşme ABD topraklarında olmasına rağmen Putin’e öncelik tanındı; Trump, Putin’in Ukrayna’ya dair açıklamalarına itiraz etmedi ve 'acil ateşkes' şartını öne çıkarmadı.

4 - LİDERLER 'SICAK' BİR GÖRÜNTÜ VERDİ

Trump, 2016 seçimlerine dair Rusya ile işbirliği iddialarını bir kez daha 'sahtekârlık' olarak niteledi. Putin de “Trump görevde olsaydı 2022 işgali olmazdı” diyerek Trump’a destek verdi.

5 - MOSKOVA'DA 'İKİNCİ ZİRVE' İHTİMALİ BELİRDİ

Putin, bir sonraki zirvenin Moskova’da yapılmasını önerdi. Trump ise bu fikre sıcak yaklaştı ve olasılığı dışlamadı.

6 - ZELENSKİ DIŞARIDA KALDI

Ukrayna lideri Zelenski zirveye davet edilmedi, gelişmeleri televizyondan takip etti. Trump, ileride Zelenski–Putin görüşmesinin mümkün olabileceğini söylese de Kiev’de beklentiler düşük.

7 - SALDIRILAR HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri, zirve sonrası gece boyunca, Rusya'nın Ukrayna’ya 85 saldırı dronu ve bir balistik füze gönderdiğini açıkladı. Uluslararası gözlemcilere göre bu durum, Rusya'nın zirveden beklentilerinin üzerinde kazanımla döndüğünü gösteriyor.

BÜTÜN BU OLANLARDAN NE ANLAMAMIZ GEREKİYOR?

Zirvenin genel tablosuna bakıldığında, Trump’ın diplomatik manevra alanını daraltmadan Putin’le sıcak bir görüntü vermeye çalıştığı, Putin’in ise herhangi bir taviz vermeden uluslararası meşruiyetini pekiştirdiği görülüyor. Trump’ın kendi iç siyasetinde 2016 seçimlerine dair iddiaları yeniden gündeme taşıması, zirveyi Washington’da da tartışmalı hale getirdi.

Kiev açısından sonuç, beklendiği gibi hayal kırıklığı oldu. Zelenski’nin dışarıda bırakılması ve Rusya’nın aynı gece Ukrayna’ya yeni saldırılar düzenlemesi, Moskova’nın zirveden aldığı cesareti teyit etti. NATO ve Batı başkentleri açısından da zirve, Trump’ın Putin’e gösterdiği nezaketin ileride nasıl bir stratejik açılım yaratabileceğine dair endişeleri artırdı.

Sonuçta Alaska buluşması, bir barış anlaşması değil ama Putin’in uluslararası yalnızlıktan çıkışını sembolleştiren bir sahne olarak tarihe geçti. Trump ise Nobel Barış Ödülü hedefini korusa da, şimdilik elinde yalnızca tartışmalı jestler ve iç politikaya dönük siyasi malzemeler bulunuyor.