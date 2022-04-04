Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden kazandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden kazandığını duyurdu.

AA
04 Nisan 2022 Pazartesi, 01:05
Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden kazandı
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Aleksandar Vucic Sırbistan Seçim

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