Aliyev ve Oktay, ekonomik ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ekonomik ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabulünde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve bölgesel gelişmeler görüşüldü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonunun (KEK) 10. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Oktay'ı kabul etti.
Oktay, Aliyev'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Teşekkür eden Aliyev de Oktay'dan selamlarını Erdoğan'a iletmesini istedi.
Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin öneminin vurgulandığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği son ziyaretten, Cebrayıl ve Zengilan'da önemli tesislerin açılışına katılmasından memnuniyetle bahsedildi.
Aliyev, Erdoğan ile 2 gün önce telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, yerli otomobil Togg'un banttan indirilmesinin Türkiye sanayisinin yeni başarısı olduğunu vurguladı.
Ulaşım ilişkilerinin geliştirilmesi açısından Zengezur koridorunun önemine değinilen görüşmede, Azerbaycan'ın Türkiye ekonomisine 20 milyar doları aşan yatırım yapmasının önemi özellikle vurgulandı, karşılıklı ticaret hacminin arttığı, enerji alanında başarılı iş birliklerinin hayata geçirildiği kaydedildi.
Gaz ihracatı konusuna da değinilen görüşmede, Güney Gaz Koridoru'nun ihracat imkanlarının genişletilmesinin önemine işaret edildi.
Ulaştırma ve ticaret alanlarındaki iş birlikleri hususunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Aliyev, Oktay'ın Şuşa'ya yapmayı planladığı ziyareti memnuniyetle karşıladığını söyledi.
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