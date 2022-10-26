Paşinyan'dan Azerbaycan'a barış mesajı: Yıl sonuna kadar imzalamak istiyoruz
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalamak istediğini duyurdu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Nikol Paşinyan, bu yılın sonuna kadar Azerbaycan ile bir barış anlaşması imzalanmasını istediğini söyledi.
Paşinyan, "Bunun (barış anlaşması) bu yıl bitmeden imzalanmasını istiyorum. Bu ne kadar gerçekçi? Ben bu soruya şu şekilde cevap veriyorum; Ben ve hükümet bunu gerçeğe dönüştürmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
İki ülke arasında sınırın belirlenmesiyle ilgili önemli hususların olduğunu kaydeden Paşinyan, "Umuyoruz ki, sınır çizme çalışmaları barış anlaşmasının imzalanmasından önce tamamlanacaktır. Bu ne kadar gerçekçi? Prag'da bunun 1991 sınırları temelinde gerçekleşeceği konusunda anlaştığımızı dikkate alırsak, bu gerçekçi olabilir, çünkü bu sınırlar biliniyor" diye konuştu.
PUTİN, ALİYEV VE PAŞİNYAN SOÇİ'DE BİR ARAYA GELECEK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 31 Ekim'de Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde üçlü zirve gerçekleştirileceği duyuruldu.
Zirve, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova tarafından doğrulandı.
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