Aliyev ve Paşinyan 6 Nisan’da Brüksel'de bir araya gelecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 6 Nisan’da Belçika’nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 6 Nisan’da Belçika’nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin üçlü formatta yapılacağı aktırıldı. Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı.
Doğu Ortaklığı Politikası dahilinde Azerbaycan ve Ermenistan'la siyasi diyaloğunu sürdüren AB'nin, iki ülke temsilcisiyle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bölgesel tehlikeleri ve muhtemel gerilimin önlenmesi için görüşmesi bekleniyor.
En son 14 Aralık 2021'de yine Brüksel'de Michel'in ev sahipliğinde yapılan üçlü görüşmeden sonra yeniden bir araya gelecek olan iki liderin bölgesel işbirliği yapmalarının isteneceği düşünülüyor.
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