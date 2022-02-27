Putin ile Paşinyan, Karabağ anlaşmalarının uygulanması konusunu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Karabağ anlaşmalarının uygulanması ve ikili gündemdeki bazı güncel konuları ele aldıkları bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 05:18
Putin ile Paşinyan, Karabağ anlaşmalarının uygulanması konusunu görüştü
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