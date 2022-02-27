Putin ile Paşinyan, Karabağ anlaşmalarının uygulanması konusunu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Karabağ anlaşmalarının uygulanması ve ikili gündemdeki bazı güncel konuları ele aldıkları bir telefon konuşması gerçekleştirdi.
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