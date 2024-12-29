Aliyev'den kaza sonrası Rusya'dan flaş talep

Yayınlanma: 29.12.2024 - 16:10

Güncelleme: 29.12.2024 - 16:20

Aliyev, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisi için düzenlenen törenin ardından Azerbaycan Devlet Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'a ait sivil yolcu uçağının "Rus hava sahasında, Grozni şehri yakınlarında dışarıdan darbe aldığını" bildiren Aliyev, "uçağın radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini, kuyruk kısmının da yerden açılan ateşle büyük ölçüde hasar gördüğünü" söyledi.

"KİMSENİN AKLINA GELMEZDİ..."

Aliyev, uçağın düşme nedeni olarak önce kuş çarpması ihtimalinin gösterildiğini hatırlatarak, "Belki de uçak darbe aldığında pilot bunu kuş çarpması sanmıştı. Çünkü dostumuz olan ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi. Fakat maalesef Rusya'da bazı çevreler bu ihtimal (kuş çarpması) üzerinde durdu" dedi.

Aliyev, sözlerine şöye devam etti:

"Bizi üzen ve şaşırtan şeylerden biri de Rus resmi makamlarının uçakta gaz tüpü patlaması iddiasını ortaya atmalarıydı. Bu, Rus tarafının konuyu örtbas etmek istediğini açıkça ortaya koyuyordu. Elbette uçağımız kazara düşürüldü. Burada kasıtlı terör eylemi söz konusu değildir. Dolayısıyla suçun itirafı, dost ülke sayılan Azerbaycan'dan özür dilemek, olayı kamuoyuna duyurmak, yapılması gerekenlerdi. Maalesef ilk üç gün Rusya'dan saçma sapan varsayımlardan başka bir şey duymadık."

Olayın ayrıntılı şekilde araştırılacağından hiçbir şüphe duymadığını kaydeden Aliyev, "Rusya, olayın Bağımsız Devletler Topluluğu Devletlerarası Havacılık Komitesi tarafından araştırılmasını önerdi. Kategorik olarak reddettik. Sebebi açık. Çünkü bu kurumun ağırlıklı olarak Rus yetkililerden oluştuğu ve kurumun başında Rus vatandaşlarının olduğu bir sır değil. Kazanın hemen ardından Rusya'nın adil ve yeterli adımlar attığını görseydik belki itiraz etmezdik ancak konunun örtbas edilmeye çalışıldığını açıkça gördük" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN BEKLENTİLER

Aliyev, Rusya'dan beklentilerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Taleplerimizi Rus tarafına açıkça ifade ettik ve resmen ilettik. Öncelikle Rusya tarafının Azerbaycan'dan özür dilemesi gerekiyordu. İkincisi suçunu itiraf etmesi gerekiyor. Üçüncüsü, suçluları cezalandırmalı, cezai sorumluluğa tabi tutmalı, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir. Bunlar bizim şartlarımız. Bunlardan ilki dün zaten sağlandı. Umarım diğer şartlarımız da kabul edilir. Bütün bu şartlar adildir. Burada olağanüstü bir gereklilik veya sorun yoktur ve uluslararası deneyime, normal insan davranışına dayanmaktadır. Umarım şartlarımız kabul edilir."

PUTİN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in, 28 Aralık'ta telefonda görüştüğü duyuruldu. İki lider görüşmede Kazakistan'daki uçak kazasını ele aldı.

Bilgiyi Interfax haber ajansı Kremlin'den alıntı ile paylaştı. Putin'in, Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağı için Aliyev'den özür dilediği bildirildi.

Putin, uçak Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken Ukrayna İHA'larının Rusya'ya saldırdığını, uçağın inişi sırasında Rus hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

Aliyev de Putin'e, "Yolcu uçağı Rus hava sahasında dış fiziki ve teknik müdahaleye maruz kaldı, kontrolü tamamen kaybetti ve Aktau'ya yönlendirildi" dedi.

NE OLMUŞTU?

25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü. Düşen uçakta 5'i mürettebat 67 kişi bulunuyordu. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.