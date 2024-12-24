Çöpte hazine buldu, rekor fiyata sattı! 'Tam 500 yıllık...'

İngiltere'de yaşayan Mat Winter, bundan tam 13 yıl önce bir gün 11 yaşındayken, antika koleksiyonuna yeni parçalar eklemek için çöpleri karıştırıyordu.

O sırada bir kadının, bir sürü eşya ile birlikte eski bir tabloyu da çöpe atmak üzere olduğunu gördü ve tabloyu kadından istedi.