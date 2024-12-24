Çöpte hazine buldu, rekor fiyata sattı! 'Tam 500 yıllık...'
Hani derler ya, "Birinin çöpü, bir başkasının hazinesidir" diye. Bazen burada bahsedilen, gerçek anlamda bir hazine olabilir. Zira bu hikâyede, şans eseri yok olmaktan kurtarılmış 500 yıllık bir eser var.
İngiltere'de yaşayan Mat Winter, bundan tam 13 yıl önce bir gün 11 yaşındayken, antika koleksiyonuna yeni parçalar eklemek için çöpleri karıştırıyordu.
O sırada bir kadının, bir sürü eşya ile birlikte eski bir tabloyu da çöpe atmak üzere olduğunu gördü ve tabloyu kadından istedi.
Eserin değerinden haberdar olmayan Kadın, Mat’in sanat eserini almak istemesinden memnundu; böylece eser çöpe gitmek yerine birine ulaşacaktı.
Mat, tabloyu çerçeveletip yıllar boyu evinde sergiledi. Ancak sonunda bir gün onu değerlendirmek istedi ve eser uzmanlar tarafından incelendiğinde ortaya büyük bir sürpriz çıktı!
Rare Book Auctions şirketinin direktörü Jim Spencer tabloyu incelerken neredeyse heyecandan titriyordu. Zira bu eşsiz eser, Alman sanatçı Albrecht Dürer’in 1513 yılına ait, "Şövalye, Ölüm ve Şeytan" adlı Rönesans gravürüydü.
Albrecht Dürer, Rönesans döneminin ünlü bir ressamlarından biriydi. "Şövalye, Ölüm ve Şeytan" ise onun en ünlü üç baskısından biri olan “Meisterstiche” (usta baskılar) serisinin bir parçasıydı.
Eser oradan, İngiliz Müzesi’ne götürüldü. Ardından açık artırmaya çıkarıldı. Çöpten kurtarılan bu eser tamı tamına 26 bin 500 pounda (yaklaşık 1 milyon 170 bin TL) satıldı.
Kazanan teklif, bir Alman koleksiyoncudan geldi.
Mat, bu değerli antikanın yeni adresinden memnun olduğunu söyleyerek, “Bir bakıma evine dönüyor” dedi.
Mat, kazandığı parayla ne yapacağını da açıkladı:
'Yeni bir araba almayı planlıyor...'
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