Almanya'dan seçim kutlamaları sonrası 'vatandaşlık yasası sıkılaştırılmalı' mesajı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:31

Güncelleme: 31.05.2023 - 11:51

Almanya'daki AKP destekçileri, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin sonuçlarını ülkenin birçok kentinde araçlı geçit törenleriyle kutladı.

Almanya'da ana muhalefet Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, bunu ülke için bir uyarı olarak nitelendirerek, vatandaşlık reformunu eleştirdi.

CDU/CSU, Almanya'daki Türk vatandaşlarının coşkulu kutlamalarını, planlanan "yeni vatandaşlık yasasını reddettiklerinin teyidi" olarak görüyor.

CDU/CSU Parlamento grubunun sekreteri Thorsten Frei, konuya ilişkin "İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in planları, yeterince entegre olmamış daha fazla insanın vatandaşlığa alınması riskini arttırıyor. Pazar akşamı Almanya'nın pek çok kentinde görülebilen sayısız araba geçidi bir uyarı niteliğinde olmalıdır" dedi.

Frei, "Öncelikle entegrasyonun başarılı olması gerekir, ardından vatandaşlık verilmesi düşünülebilir" diye ekledi.

Frei, Almanya'daki pek çok Türk'ün, Erdoğan'ın seçimi kazanmasına yönelik duyduğu coşkuyu "iç karartıcı" olarak nitelendirdi.

YEŞİLLER PARTİSİ ÖNERİYE KARŞI ÇIKTI

Öte yandan Yeşiller Partisi'nden Lamya Kaddor, Erdoğan'ın, Almanya'daki Türk vatandaşlarından "neredeyse yüzde 65 gibi yüksek bir oy oranı almasını, Türk muhalefetinin yanı sıra Türk diasporası için de katlanılması zor bir durum" olarak nitelendirdi.

Berlin hükümeti, kısa bir süre önce yeni bir vatandaşlık yasasının temel özellikleri üzerinde anlaşmaya vardı. Bu yasada vatandaşlığa kabul için asgari ikamet süresinin kısaltılması yer alıyor: sekiz yıl yerine beş yıl, hatta özel entegrasyon başarıları söz konusu olduğunda sadece üç yıl yeterli olacak.

CDU/CSU

CDU/CSU, Almanya'nın iki Hristiyan demokrat partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU)'nun oluşturduğu siyasi ittifaktır.

İttifak, Unionparteien (Birlik Partisi) veya sadece Union (Birlik) olarak da bilinir. Geleneksel olarak, iki parti bu adla seçime girer.