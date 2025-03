Alman bakandan İmamoğlu tepkisi: Siyasi rakiplerin yeri, hapishane ya da mahkeme değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock açıklamalarda bulundu.

Baerbock, Türkiye için "geleceğini Avrupa'da gören bir ülkenin, hukukun üstünlüğünü savunması" gerektiğini söyledi.

Baerbock, "Türkiye'nin AB üyeliğini sürdürme taahhüdü, İmamoğlu ve diğerlerine karşı alınan önlemler ışığında giderek daha boş geliyor. Siyasi rakiplerin yeri, hapishane ya da mahkeme değildir. Geleceğini Avrupa'da gören bir ülke hukukun üstünlüğünü savunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Baerbock, "Çalkantılı jeopolitik zamanlarda işbirliğimiz, Türk halkının son 100 yılda inşa ettiği güçlü bir sivil topluma sahip, demokratik ve hukuk temelli bir Türkiye'yi gerektirmektedir" diye ekledi.

Das Bekenntnis der #Türkei, weiter am EU-Beitritt festzuhalten, klingt angesichts des Vorgehens gegen #İmamoğlu & andere zunehmend hohl. Politische Wettbewerber gehören nicht in Haft oder vor Gerichte. In einem Land, das seine Zukunft in ???? sieht, muss Rechtsstaatlichkeit gelten.