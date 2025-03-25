Alman bakandan İmamoğlu tepkisi: Siyasi rakiplerin yeri, hapishane ya da mahkeme değil

Yayınlanma: 25.03.2025 - 00:14

Güncelleme: 25.03.2025 - 00:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock açıklamalarda bulundu.

Baerbock, Türkiye için "geleceğini Avrupa'da gören bir ülkenin, hukukun üstünlüğünü savunması" gerektiğini söyledi.

Baerbock, "Türkiye'nin AB üyeliğini sürdürme taahhüdü, İmamoğlu ve diğerlerine karşı alınan önlemler ışığında giderek daha boş geliyor. Siyasi rakiplerin yeri, hapishane ya da mahkeme değildir. Geleceğini Avrupa'da gören bir ülke hukukun üstünlüğünü savunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Baerbock, "Çalkantılı jeopolitik zamanlarda işbirliğimiz, Türk halkının son 100 yılda inşa ettiği güçlü bir sivil topluma sahip, demokratik ve hukuk temelli bir Türkiye'yi gerektirmektedir" diye ekledi.

Das Bekenntnis der #Türkei, weiter am EU-Beitritt festzuhalten, klingt angesichts des Vorgehens gegen #İmamoğlu & andere zunehmend hohl. Politische Wettbewerber gehören nicht in Haft oder vor Gerichte. In einem Land, das seine Zukunft in ???? sieht, muss Rechtsstaatlichkeit gelten. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) March 24, 2025

ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, “İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kesinlikle kabul edilemez. Bu konu, çok hızlı ve şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.

“Şu anda Türkiye'deki gelişmeleri büyük bir endişeyle izliyoruz” diyen Hebestreit, Almanya'nın, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki iyi ilişkileri teşvik etmek için “büyük çaba” sarf ettiğini söyledi.

Hebestreit, “Son gelişmeler Türkiye'deki demokrasi için olduğu kadar bu ilişkilerin gelecekteki gelişimi için de kötü bir işarettir” ifadelerini kullandı.

"ALMAN YETKİLİLER, TÜRK BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞTÜ"

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Alman yetkililerin, İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik gelişmelerle ilgili Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi ile görüştüğünü söyledi.

Wagner, “Türk Büyükelçisi ile bu sabah bir görüşme yapıldığını teyit edebilirim” dedi.