Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması: 'Ciddi bir gerileme'
Almanya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önde gelen muhalif siyasetçi Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılması Türkiye demokrasisi için ciddi bir gerilemedir'' diye değerlendirdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İmamoğlu’nun yargılanması sürecinde hukuk devleti ilkelerine uyulması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önde gelen muhalif siyasetçi Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılması Türkiye demokrasisi için ciddi bir gerilemedir. Siyasi rekabet mahkemeler ve cezaevleri üzerinden yürütülmemelidir. İddiaların mümkün olan en kısa sürede şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir yargılama yapılmasını bekliyoruz.
Aynı durum tutuklu protestoculara yönelik suçlamalar için de geçerlidir. Hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkelere riayet, gerek ikili düzeyinde, gerekse Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde Türkiye ile ilişkilerimizin temel bir unsuru olmaya devam etmektedir."
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'ye yönelik soruşturmada karar
- İBB Başkanı'na tutuklama kararı
- Şevket Çoruh'un, yandaş Cem Küçük'e yanıtı gündem oldu
- İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu bitti
- Yavaş rakam verdi: 'Erken seçimin zamanı geldi'
- RTÜK'ten televizyonlara gözdağı!
- Ercan Saatçi serbest bırakıldı... İlk açıklama!
- 'Kayyum' sorusuna yanıt verdiler!
- Bakırhan'dan 'kent uzlaşısı' açıklaması
- AKP'li Varank muhaliflere 'seslendi'