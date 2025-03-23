Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması: 'Ciddi bir gerileme'

Yayınlanma: 23.03.2025 - 21:33

Güncelleme: 23.03.2025 - 21:33

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İmamoğlu’nun yargılanması sürecinde hukuk devleti ilkelerine uyulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önde gelen muhalif siyasetçi Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılması Türkiye demokrasisi için ciddi bir gerilemedir. Siyasi rekabet mahkemeler ve cezaevleri üzerinden yürütülmemelidir. İddiaların mümkün olan en kısa sürede şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir yargılama yapılmasını bekliyoruz.

Aynı durum tutuklu protestoculara yönelik suçlamalar için de geçerlidir. Hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkelere riayet, gerek ikili düzeyinde, gerekse Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde Türkiye ile ilişkilerimizin temel bir unsuru olmaya devam etmektedir."