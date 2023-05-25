Alman basını: NATO, Rusya'yı tatbikatla tehdit ediyor

Yayınlanma: 25.05.2023 - 11:18

Güncelleme: 25.05.2023 - 11:18

Batı ülkeleri ve Rusya arasında gerilim devam ederken, Alman basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Alman Bild gazetesi, NATO'nun Rusya'yı Air Defender-23 adlı bir hava tatbikatıyla tehdit etmeye karar verdiğini ileri sürdü.

Gazeteye göre tatbikat, 2018'de tartışıldı, ancak nihai karar Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başlamasının ardından nispeten yakın bir tarihte alındı.

Bild, "Bundeswehr şu anda tarihteki en büyük NATO hava tatbikatına hazırlanıyor. Askeri komutanlığın planına göre bu tatbikat Rusya'ya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir sinyal niteliğinde olacak" diye yazdı.

TATBİKAT

Air Defender 23, 12-23 Haziran tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek.

Tatbikata, ABD ve Avrupa'dan binlerce askerin katılması planlanıyor.