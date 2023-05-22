NATO, Ukrayna için güvenlik garantilerini görüşmek zorunda kalacağını duyurdu

Yayınlanma: 22.05.2023 - 15:58

Güncelleme: 22.05.2023 - 15:58

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Lüksemburg'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi oturumunda konuştu.

Mircea Geoana, NATO'nun "er ya da geç Ukrayna için güvenlik garantilerini görüşmek zorunda kalacağını, ancak bunun ne zaman ve nasıl olacağının belirsiz" olduğunu söyledi.

Geoana konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"NATO'nun genişlemesi teknik değil siyasi bir karardır... Türkiye ve Yunanistan'dan İspanya ve Portekiz'e... Finlandiya'ya ve yakında İsveç'e kadar NATO'nun genişleme tarihinde, bir yandan aday ülkenin reform ve hazırlık düzeyi, diğer yandan da örgüt ülkelerinin bunu kabul etmeye siyasi olarak hazır olması her zaman bir rol oynamıştır. Siyasetçiler olarak bunu kabul etmek zorundayız... Er ya da geç Ukrayna için güvenlik garantileri konusunu tartışmak zorunda kalacağımızı biliyorum. Ne zaman ve nasıl olacağı konusunda peşin hüküm vermek istemiyorum... Açık kapı politikasının bir gerçeklik olarak kalacağına inanıyorum ve koşullar elverdiği anda böyle bir görüşmeye geleceğiz."

Geoana ayrıca, NATO üyeleri arasında Ukrayna'nın üyeliği fikrinin desteklenmesi konusunda şu anda bir fikir birliği olmadığını da dile getirdi.