Alman basını ortaya çıkardı: 100'ün üzerinde sipariş verilecek

Almanya'nın yaklaşık 3 milyar avro değerinde 105 yeni Leopard 2A8 ana muharebe tankı sipariş edeceği öne sürüldü.

AA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 17:41
Alman basını ortaya çıkardı: 100'ün üzerinde sipariş verilecek
Abone Ol google-news

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Alman Savunma Bakanlığının silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann ve Nexter (KNDS) ortak girişimine yaklaşık 3 milyar avroluk 105 Leopard 2A8 ana muharebe tankı siparişi vereceği iddia edildi.

Federal Meclis Bütçe Komisyonuna sunulan gizli raporu kaynak gösteren Spiegel'in haberinde bu siparişe Komisyonun onay vermesi gerektiği belirtildi.

Komisyona sunulan belgede oluşturulacak yeni tank tugayının "NATO ittifakında ileri savunmanın ilk unsurlarından biri" olacağının vurgulandığı ifade edildi. Sipariş edilecek tankların 2030 yılına kadar orduya tesliminin beklendiği bildirildi.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde şu anda çeşitli tiplerde yaklaşık 310 Leopard tankı bulunuyor. Yeni alımlarla bu sayı üçte bir oranında artmış olacak.


Almanya haberleri tank haberleri

İlgili Haberler

Almanya’da İmamoğlu’na yoğun ilgi: Gurbetçi yurttaştan ‘Gerçekten burada mısın?’ sorusu!

Almanya’da İmamoğlu’na yoğun ilgi: Gurbetçi yurttaştan ‘Gerçekten burada mısın?’ sorusu!
Almanya kendi Avrupa Şampiyonası rekorunu kırdı

Almanya kendi Avrupa Şampiyonası rekorunu kırdı
Almanya'da nüfusun 2045'e kadar yükselmesi bekleniyor

Almanya'da nüfusun 2045'e kadar yükselmesi bekleniyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler