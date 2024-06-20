Almanya’da İmamoğlu’na yoğun ilgi: Gurbetçi yurttaştan ‘Gerçekten burada mısın?’ sorusu!

Yayınlanma: 20.06.2024 - 17:26

Güncelleme: 20.06.2024 - 17:26

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya’daki üçüncü gününde Düsseldorf Belediye Başkanı Dr. Stephen Keller ile bir araya geldi. Ziyarette İmamoğlu’na, Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Sarıyar da eşlik etti. İki şehrin belediye başkanları ve beraberlerindeki heyetler, İstanbul ile Düsseldorf arasında yapılacak iş birlikleri ve yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Keller’in Almanya Belediyeler Birliği’nde üst düzey bir görevinin olduğunu öğrenen TBB Başkanı İmamoğlu, iş birliklerinin iki üst kuruluş üzerinden, iki ülkenin yerel yönetimleri arasında yaygınlaştırılması yönünde görüş bildirdi.

TERÖR MAĞDURU ÖZCAN KARDEŞLERİ ZİYARET ETTİ

Düsseldorf’tan karayoluyla Köln’e geçen İmamoğlu’nun ilk olarak, kentin Türk mahallesi Keup Strasse’ye geçti. Görünümüyle İstanbul’daki herhangi bir caddeyi andıran bölgedeki esnafa ziyaretler gerçekleştiren İmamoğlu’nun ilk girdiği dükkan, ırkçı terör örgütü NSU’nun 9 Haziran 2004’te patlattığı bombayla hayatları değişen Ankaralı Özcan ve Hasan Yıldırım kardeşlerin işlettiği kuaför oldu.

Polis ve medya baskısıyla, bir dönem patlamanın faili olarak görüldüklerini aktaran Özcan kardeşler, yaklaşık 11 yıl süren hukuk mücadelesinin özetini İmamoğlu’yla paylaştı. İmamoğlu, olayın ırkçı bir saldırı olduğunun ortaya çıkmasıyla hayatlarının normale döndüğünü aktaran Özcan kardeşlere, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyen İmamoğlu, “Hiçbirimizin kabullenmeyeceği, dünyanın neresinde olursa olsun kabullenmeyeceğimiz bir olay. Kaldı ki Türk-Alman ilişkileri, çok daha farklı bir boyutta 60 senelere aşan çok hassas bir diyalog, çok emek verilmiş bir geçmiş var” dedi. Kendi ailesinden iki amcasının da 63 yılında Almanya’ya göç ettiği bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Sadece bir umut ve bir göç değil, aynı zamanda bir emek var ve karşılıklı bir diyalog var” diye konuştu.

“IRKÇI SALDIRI DÜZENLEYEN BEYİNLER, ARIZALI BEYİNLER”

Almanya’daki Türklerin başarılı girişimcilik örneklerini ispat ettiklerini kaydeden İmamoğlu, “Almanya'da Türklerin hem başarıları hem işletmeciliği, istihdam sağlaması bambaşka bir seviyede. Hala bunu ırkçı bir zemine taşıyıp, saldırı düzenleyen beyinler, arızalı beyinler tabii ki. Kaldı ki, bugün dünyada göçmen meselesi, başka bir evreye geçti. Artık böyle düzensiz göç, akın akın insanlar… Ama savaştan kaçıyorlar ama yokluktan kaçıyorlar ama başka bir zulümden kaçıyorlar akın akın. İşte en büyük sıkıntıyı Türkiye yaşıyor. Ama buna rağmen, Türkiye'de bu tür saldırılar olmuyor. Yani biraz o toplum vicdanını sağlıklı bir yerde tutmak lazım her şeye rağmen. Ki biz, bu düzensiz göç, mülteci meselesinde çok mağduruz. Türkiye olarak mağduruz. Ama ona rağmen bizim onu hassas bir yerde tutup, karşımızda insan olduğunu unutmamamız lazım. Tabii ki onların tekrar ülkelerine dönmesi için sonsuz mücadele vereceğiz. O ayrı” ifadelerini kullandı.

“BURADAKİ TÜRKLERİN BAŞARILARI BİZİ GURURLANDIRIYOR”

Almanya’daki Türklerin durumunun, güncel mülteci sorunundan farklı bir noktada olduğunun altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burada, gerçekten bir emek var. Üçüncü nesil aileler, dördüncü nesil aileler artık bir nevi buralı. Tabii Türk, tabii ki Müslüman ama buralı yani. Dolayısıyla, dünyada toplumsal, sosyolojik dönüşümler hep var, var oldu, var olacak. Buradaki Türklerin başarıları bizi gururlandırıyor. Düzgün iş yapan, örnek iş yapan, bizi milletçe gururlandırıyor. Yani bunun adı ister bir kuaför olsun, ister bir sanayici olsun, ister bir iş insanı olsun, ister bir bilim adamı, ister bir başka bir şey; fark etmiyor. İşini iyi yapan insan… Gururlanıyoruz. Umut ederiz, sizin gibi mesleğiyle burada güçlü ve başarılı insanlarımız olsun. Artık bu entegrasyonu aştı. Buranın vatandaşısınız.”

“TERÖRİST EYLEMLERİN HEP KARŞISINDA OLACAĞIZ”

“Biz istiyoruz ki, bu Türk topluluğu Almanya'da çok üstün başarılara imza atsın. Futbol takımında oynayan da bizi gururlandırıyor Almanya'nın, bir başka yerde de. Dünya, zaten böyle bakmalı meseleye. Irk ayrımının, inanç ayrımının, mezhep ayrımının, dünyaya ne büyük acılar bıraktığını hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Bu bazen ülkemizde de oluyor, yanı başımızdaki bir ülkede de oluyor. İşte İsrail'deki Filistinlilere yapılan katliamı yaşıyoruz. Nedir özünde baktığın zaman; tek meselesi aslında din üzerinden yürüyen bir şey. Olacak iş değil yani. Yanlış, orada da yanlış. Yanlış, Almanya'da da yanlış. Yanlış, Türkiye'de de yanlış. Yanlışın yapılmasının hep karşısında olacağız. O tür terörist eylemlerin hep karşısında olacağız. İnşallah milletçe de birlik ve beraberliğimizi koruyarak sizlerin de buradaki huzurunu gözleyerek, kollayarak ilişkimize devam edeceğiz.”

KÖLN’DE İMAMOĞLU’NA YOĞUN İLGİ

Caddedeki restorandan kuyumcuya, kitapçıdan pastaneye kadar farklı iş kollarında faaliyet gösteren esnafı selamlayan İmamoğlu, gurbetçi yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu’yla anı fotoğrafları çektiren gurbetçiler, yakınlarını da cep telefonları üzerinden İBB Başkanı’yla buluşturdu.

Yaş almış kadın bir gurbetçinin, “Gerçekten burada mısın” diyerek İmamoğlu’na sarılması gülüşmelere neden oldu. Gurbetçilerin yoğun ilgisi altında Keup Strasse’’den Köln Merkez Camii’ne geçen İmamoğlu, yapımına 2009’da başlanan ve 2017’de ibadete açılan yerleşkede incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, yanında bulunan yardımcılarına, yerleşkenin mimarı Gottfried Böhm ile iletişime geçmeleri talimatı verdi. Tasarımdan etkilendiğini dile getiren İmamoğlu, mimar Böhm'e İstanbul için uygun bir noktaya cami tasarlaması teklifinde bulunulmasını istedi.

KÖLN BELEDİYE BAŞKANI REKER İLE GÖRÜŞTÜ

İmamoğlu, kentte son olarak Köln Belediye Başkanı Henriette Reker ile bir araya geldi. , İstanbul ve Köln arasında yapılacak iş birlikleri ve yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulunan İmamoğlu ve Reker, her iki ülkenin belediyeler birlikleri üzerinden de ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Görüşme sonunda Köln Belediyesi şeref defterini imzalayan İmamoğlu, duygularını, “Sayın Belediye Başkanı Henriette Reker, kardeş şehrimiz Köln'de, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyor. İstanbul ve Köln şehirleri, yüzyıllardır süren ve 1962’den itibaren çok güçlü bir anlamla, göçün yarattığı güçle başka bir boyuta ulaşan ilişkide, çok özel bir sorumluluğa sahiptir. Köln'de, sizlerin dünyaya örnek, hoşgörü dolu yerel yönetim adımlarınızı görüyor ve bu güçlü, barış dolu adımlarınızı birlikte dünyaya örnek seviyeye taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Tüm Köln halkına saygılarımı sunuyorum” sözleriyle dile getirdi.