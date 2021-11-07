Alman basınından kritik ABD iddiası: AB'ye Ukrayna sınırındaki Rus askerlerle ilgili bilgi aktardı
ABD'nin AB yönetimine Ukrayna sınırında bulunan Rus askerler hakkında bilgi aktardığı belirtildi.
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta son haftalarda gerilim sürekli olarak tırmanırken Alman basınında diplomatik kaynaklara dayandırılan önemli bir haber yer aldı.
Alman Süddeutsche Zeitung'un haberine göre ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırı çevresindeki askeri varlığını artırdığı iddiasıyla AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'ne ve bir dizi AB ülkesine başvurdu.
"Bunun nedeni, Rus askerlerin Ukrayna sınırında yoğunlaşması ve buna bağlı olarak gerilimin tırmanması olasılığının artması" ifadelerine yer verilen haberde ABD'nin Avrupalı müttefiklerine Rus birliklerinin gerçekleştirdiği öne sürülen intikaller hakkında bilgi aktardığı kaydedildi.
Sputnik'in haberine göre; ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rus askerlerin Ukrayna sınırı yakınındaki ‘olağan dışı’ eylemlerini izlemeye devam ettiklerini belirtmişti.
Kirby, "Rusya’nın Ukrayna yakınlarındaki olağan dışı askeri faaliyetlerini izlemeye ve gözlemlemeye devam ediyoruz. Bu konuda, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişarelere de devam ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.
ABD'li Politico dergisi de geçen günlerde Rusya’nın, askeri güçlerini Ukrayna sınırına yığdığı iddiasına yer vermişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Politico'nun haberi için "düşük kaliteli sahte haber" tanımlamasını kullanarak askeri güçlerini ülke içerisinde nereye konuşlandıracağının, "Rusya’nın kendi bileceği iş" olduğunu kaydetmişti.
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