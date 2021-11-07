Biden CIA direktörünü gizlice Moskova'ya gönderdi

07 Kasım 2021 Pazar, 11:20

CNN'de yer alan habere göre, Burns'ün üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği Rusya ziyareti, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzey sınırına düzensiz asker ve teçhizat yığdığına yönelik haberlerin hemen ardından geldi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim son dönemde, Kiev yönetiminin Moskova'ya yönelik 'kasıtlı kışkırtma' iddiaları ve iki ülke arasında yaşanan enerji krizi ile daha da yükseldi.

Zelensky'nin bir danışmanı CNN'e verdiği demeçte, "Enerji şantajıyla birleşen gerginlik, daha agresif bir Rus yaklaşımının yolda olduğuna işaret ediyor" dedi.

OLAĞANDIŞI ASKERİ HAREKETLİLİK

Pentagon basın sekreteri John Kirby Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya tarafından yapılan konuşlanmanın boyutlarına ilişkin olarak "olağandışı" tespitinde bulunmuştu.

Kirby, "Yakından izlemeye devam ediyoruz ve daha önce de söylediğim gibi, Rusya'nın herhangi bir tırmandırıcı veya saldırgan eylemi ABD için büyük endişe kaynağı olacaktır" dedi.

Öte yandan bazı kaynaklar CNN'e, Rusya'nın bir işgale hazırlandığına inandıklarını söylerken, diğerleri sadece Ukrayna'ya gözdağı vermeye çalıştıklarını öne sürüyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ

Maxar Technologies tarafından Pazartesi günü çekilen uydu görüntüleri, ABD yetkililerinin endişe duyduğu türden düzensiz Rus asker ve teçhizat hareketlerini gösteriyor. İki üst düzey ABD yetkilisi, görüntülerde Rus birliklerinin, tanklarının ve topçularının, Rusya'nın Yelnya kasabası yakınlarında toplandığını gösteriyor. Uzmanlar, Biden yönetiminin, Rusya'nın ilkbaharda yeni bir askeri harekat başlatabileceğinden endişeli olduğu belirtiliyor.

RUSYA: "ÖNLEM ALIYORUZ"

Putin sözcüsü Dmitry Peskov, uydu görüntüleri hakkındaki sorulara verdiği yanıtta, "Askeri teçhizatımızın veya ordu birliklerimizin Rusya Federasyonu topraklarındaki hareketi yalnızca bizim işimiz. Rusya kimseyi tehdit etmemiş ve etmemektedir, kimse için de tehlike oluşturmamaktadır. Ancak, özellikle NATO ve diğer ülkelerdeki oldukça agresif yayılmacı eğilimlere karşı her zaman önlemlerini almaktadır" ifadelerine yer verdi.