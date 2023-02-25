Alman basınından önemli iddia: 'Yardım çadırları AKP amblemi taşıyor'
Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine, AFAD ve AKP ile ilişkili önemli bir iddiada bulundu. Gazete, "AFAD, yabancı yardım malzemelerini kendi yardımları gibi göstermeye çalışıyor. Hatta bazı yardım malzemeleri Erdoğan'ın AKP'sinin amblemini taşıyor" ifadelerini kullandı.
Alman ulusal basınında yayın yapan Frankfurter Allgemeine gazetesi, gazetenin politika editörü Rainer Hermann'ın yazısına yer verdi. Rainer Hermann, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere verilen bazı AFAD çadırlarında AKP logosunun olduğunu öne sürdü.
Rainer Hermann yazısında sosyal medya gönderilerinde gördüğünü belirterek, "Muhalet partileri tarafından yönetilen belediyelerden gelen yardımlar da dahil olmak üzere bölgeye yapılan yardımların, iktidardaki AKP logosuyla kapatıldığını ya da yerel yöneticiler tarafından yolculuklarına devam etmelerinin engellendiğini gösteriyor" ifadelerinde bulundu.
"ORANTISIZ GÜÇ"
Hermann, bölgede yaşanan yağma eylemlerine karşı uygulanan eylemlerin orantısız güç içerdiğini belirtirken "Devlet güvenlik güçlerinin yağmacı olduğu iddia edilen kişilere nasıl davrandığına dair raporlar ve videolar dehşet kaynağı" dedi.
Yağmacıların cesetleri soyduğunu ifade eden Hermann, "AKP sözcüsü Ömer Çelik, bu kişilere karşı 'ciddiyetle' davranılacağını açıklamıştı" sözlerini aktardı.
Hermann yazısına şöyle devam etti:
"Hatay'da bir kişi gözaltında hayatını kaybetti. Kelepçeli bir adamın iki kulağı uzun bir bıçakla kesildi. Diğer videolar da maskeli güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığını gösterdi"
Hermann ayrıca, DEVA partisinden Mustafa Yeneroğlu'nun Twitter'da paylaştığı, "Bu suçları işleyenler derhal açığa alınmalı, tutuklanmalı ve ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Cezasızlık politikası işkenceyi teşvik etmekte ve desteklemektedir" sözlerine yer verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Belediye başkanı gözaltında
- 'Ben Sedat Peker'e benzemem, yargılanacaklar!'
- '7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'
- Son dakika... Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı
- Heyelan korkuttu: 1.5 metrelik yarıklar oluşturdu
- AKP'li Tayyar'dan MHP dönüşü...
- 'Kazanacak aday Erdoğan, git ona çalış'
- Zehir zemberek sözlerle istifa etti
- Hande Fırat 'anlaştılar' dedi, düzeltti
- Bella Hadid'ten Türkiye'deki depremzedeler için yardım