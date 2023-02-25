Alman basınından önemli iddia: 'Yardım çadırları AKP amblemi taşıyor'

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 20:18

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 20:29

Alman ulusal basınında yayın yapan Frankfurter Allgemeine gazetesi, gazetenin politika editörü Rainer Hermann'ın yazısına yer verdi. Rainer Hermann, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere verilen bazı AFAD çadırlarında AKP logosunun olduğunu öne sürdü.

Rainer Hermann yazısında sosyal medya gönderilerinde gördüğünü belirterek, "Muhalet partileri tarafından yönetilen belediyelerden gelen yardımlar da dahil olmak üzere bölgeye yapılan yardımların, iktidardaki AKP logosuyla kapatıldığını ya da yerel yöneticiler tarafından yolculuklarına devam etmelerinin engellendiğini gösteriyor" ifadelerinde bulundu.

"ORANTISIZ GÜÇ"

Hermann, bölgede yaşanan yağma eylemlerine karşı uygulanan eylemlerin orantısız güç içerdiğini belirtirken "Devlet güvenlik güçlerinin yağmacı olduğu iddia edilen kişilere nasıl davrandığına dair raporlar ve videolar dehşet kaynağı" dedi.

Yağmacıların cesetleri soyduğunu ifade eden Hermann, "AKP sözcüsü Ömer Çelik, bu kişilere karşı 'ciddiyetle' davranılacağını açıklamıştı" sözlerini aktardı.

Hermann yazısına şöyle devam etti:

"Hatay'da bir kişi gözaltında hayatını kaybetti. Kelepçeli bir adamın iki kulağı uzun bir bıçakla kesildi. Diğer videolar da maskeli güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığını gösterdi"

Hermann ayrıca, DEVA partisinden Mustafa Yeneroğlu'nun Twitter'da paylaştığı, "Bu suçları işleyenler derhal açığa alınmalı, tutuklanmalı ve ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Cezasızlık politikası işkenceyi teşvik etmekte ve desteklemektedir" sözlerine yer verdi.