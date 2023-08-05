Alman besteci Beethoven'ın DNA analizinde ortaya çıkan bulgu şaşırttı

Yayınlanma: 05.08.2023 - 11:02

Güncelleme: 05.08.2023 - 11:20

Beethoven'ın ölümünden yaklaşık iki asır sonra bir grup araştırmacı, saçından alınan doğrulanmış örneklerdeki DNA'yı genetik olarak analiz etti.

Almanya'daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden biyokimyacı Johannes Krause, "Öncelikli hedefimiz, Beethoven'ın 20'li yaşlarının ortalarından sonlarına doğru başlayan ve sonunda 1818'de işlevsel olarak sağır olmasına yol açan ilerleyici işitme kaybını içeren sağlık sorunlarına ışık tutmaktı" dedi.

"ÖNCEKİ SAÇLAR ONA AİT DEĞİL"

2007 yılında Beethoven'ın saçına ait olduğu düşünülen bir tutam saç üzerinde yapılan adli tıp araştırması, Beethoven'ın hayatına mal olan semptomlardan nihai olarak sorumlu olmasa bile, kurşun zehirlenmesinin ölümünü hızlandırmış olabileceğini öne sürmüştü.

Ancak bu yıl Mart ayında yayınlanan son çalışma, bu teoriyi çürüttü ve saçın Beethoven'a ait olmadığını, bunun yerine bilinmeyen bir kadına ait olduğunu ortaya koydu.

ÖLÜM NEDENİ: HEPATİT B

Yapılan son çalışmada, bestecinin kafasından çıkmış olma ihtimali çok daha yüksek olan birkaç saç telinin, ölümünün muhtemelen yoğun alkol tüketimine bağlı karaciğer hastalığı nedeniyle şiddetlenen bir hepatit B enfeksiyonunun sonucu olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Krause, "Beethoven'ın sağırlığı ya da gastrointestinal sorunları için kesin bir neden bulamadık" ifadelerini kullandı.

GAYRİ MEŞRU İLİŞKİ...

Öte yandan, DNA analizlerinde ortaya yeni bir bulgu çıktı. Saç örneklerindeki Y kromozomunun Beethoven'ın baba soyundan gelen modern akrabalarıyla karşılaştırıldığında bir uyumsuzluk tespit edildi. Analizlere göre, bestecinin doğumuna kadar geçen nesiller arasında evlilik dışı bir ilişki yaşandığı belirtildi.

Bu sonucu değerlendiren, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde biyolojik antropolog Tristan Begg, ünlü sanatçının aile ağacında yer alan ve baba soyundan gelen 1572'de, Belçika'daki Kampenhout kasabasında Hendrik van Beethoven ile yedi nesil sonra 1770'de Almanya'nın Bonn kentinde Ludwig van Beethoven arasındaki dönemde farklı bir erkek ile ilişkiden gayri meşru ilişkiyle doğan çocuğun aileye katıldığını bildirdi.