Alman Deutsche Telekom, üç ülke arasındaki aramaları bir hafta ücretsiz yaptı
Alman telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, Almanya, Türkiye ve Suriye arasındaki aramaları bir hafta boyunca ücretsiz yapacağını duyurdu.
Alman telekomünikasyon devi Deutsche Telekom, Almanya, Türkiye ve Suriye arasındaki tüm telefon görüşmelerini ve kısa mesajları 15 Şubat'a kadar ücretsiz hale getireceğini bildirdi.
Şirketten Salı günü yapılan açıklamada, bu adımın Pazartesi günü meydana gelen depremden etkilenenlerin ailelerinin iletişim halinde kalmalarına yardımcı olmanın yanı sıra sahada devam eden arama ve kurtarma çalışmalarını desteklemeyi amaçladığı belirtildi.
Deutsche Telekom CEO'su Tim Höttges yaptığı açıklamada şirketin "depremden etkilenen pek çok kişinin çaresizliğine sadece sempati ile değil, somut yardımla karşılık verdiğini" söyledi.
Höttges, birçok Deutsche Telekom çalışanının Türkiye veya Suriye'de akrabaları olduğunu da sözlerine ekledi.
Şirket, depremin ardından yardım operasyonlarına katılan Alman yardım kuruluşlarından oluşan bir birliğe 1 milyon Euro bağışladığını açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi
- İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir şehirler...
- 'Depremzede başının çaresine bakmalı...'
- 'Neye gülüyorsun sen!'
- Enkaz altında kalan AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Şahan Gökbakar'dan deprem isyanı
- TKP'den çok sert açıklama: Susalım dedik ama...
- Kahramanmaraşlı depremzede böyle isyan etti
- 'Hatay haritadan silindi'
- Bahçeli'den kürsüde 'deprem' açıklaması