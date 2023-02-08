Alman Deutsche Telekom, üç ülke arasındaki aramaları bir hafta ücretsiz yaptı

Alman telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, Almanya, Türkiye ve Suriye arasındaki aramaları bir hafta boyunca ücretsiz yapacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 01:30
Alman Deutsche Telekom, üç ülke arasındaki aramaları bir hafta ücretsiz yaptı
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Alman telekomünikasyon devi Deutsche Telekom, Almanya, Türkiye ve Suriye arasındaki tüm telefon görüşmelerini ve kısa mesajları 15 Şubat'a kadar ücretsiz hale getireceğini bildirdi.

Şirketten Salı günü yapılan açıklamada, bu adımın Pazartesi günü meydana gelen depremden etkilenenlerin ailelerinin iletişim halinde kalmalarına yardımcı olmanın yanı sıra sahada devam eden arama ve kurtarma çalışmalarını desteklemeyi amaçladığı belirtildi.   

Deutsche Telekom CEO'su Tim Höttges yaptığı açıklamada şirketin "depremden etkilenen pek çok kişinin çaresizliğine sadece sempati ile değil, somut yardımla karşılık verdiğini" söyledi. 

Höttges, birçok Deutsche Telekom çalışanının Türkiye veya Suriye'de akrabaları olduğunu da sözlerine ekledi.  

Şirket, depremin ardından yardım operasyonlarına katılan Alman yardım kuruluşlarından oluşan bir birliğe 1 milyon Euro bağışladığını açıkladı. 


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