Alman eski Başpiskopos Marfi'den 'LGBT ve Woke' açıklaması: Ölümcül bir günahtır

27 Aralık 2022 Salı, 13:53

Alman emekli Başpiskopos Gyula Marfi, Avrupa'daki "Hristiyanlık ve Klise" üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Mandiner'in aktardığına göre Gyula Marfi, "Alman Katolik Kilisesi'nde olup bitenlerin artık Hristiyanlık değil, Mesih karşıtlığına evrildiğini" ileri sürdü.

"Avrupa'da Hıristiyanlığı yok etmek istediklerinin farkında olup olmadığı" sorulan Gyula Marfi, "Farkındayım. Bunu başarmak için her türlü aracı kullanmaya hazırlar" dedi

"Müslümanların da Avrupa'da Hristiyanlığı yok etmek için kıtaya geldiğini" öne süren Marfi, ancak "İslam dininin liberal ilkeleri asla kabul etmeyeceği için Müslümanların Avrupa'da kendi kendilerini yok ettiklerini" iddia etti.

Marfi, Avrupa için "İslamlaşma mı yoksa göçün mü daha büyük bir tehdit oluşturduğuna karar vermenin zor" olduğunu, ancak "önceliğin 'LGBT ve Woke' hareketleri" olduğunu savundu.

Marfi, "Onları (LGBT ve Woke) kült haline getirmek, ölümcül bir günahtır ve bu aynı zamanda doğa kanunlarına da aykırıdır" diye konuştu.

"ALMAN KATOLİK KİLİSESİ'NİN DURUMU FELAKET"

Alman Katolik Kilisesi'nin durumu hakkında konuşan Marfi, "Alman Kilisesi'nin durumu gerçekten felaket. Onlara göre İsa'nın gerçekten doğup doğmaması önemli değildir, önemli olan onun sizin içinizde doğmuş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Marfi, Alman Katolik Klisesi rahiplerinin önemli bir kısmının artık eşcinsel evlilikleri kutsamasını "Hristiyanlık karşıtı" olarak nitelendirdi.