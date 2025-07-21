Alman generalden Ukrayna'ya tavsiyeler: Rusya içine uzanan saldırılar şart

Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) üst düzey isimlerinden Tümgeneral Christian Freuding, Ukrayna’ya yalnızca cephede değil, Rusya’nın iç bölgelerinde de harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Bundeswehr'in podcast yayınında konuşan Freuding, Kiev’e “derin hedeflere yönelik uzun menzilli saldırılar” düzenlemesi tavsiyesinde bulundu:

“Rus taarruz birliklerinin saldırı potansiyelini, konuşlandırılmadan önce dolaylı biçimde etkisizleştirebilirsiniz. Uçaklar ve hava üsleri kullanılmadan önce vurulmalı. Silah üretim tesisleri de hedef alınmalı.”

Freuding, bu saldırıların yalnızca ön saflardaki baskıyı azaltmakla kalmayacağını, aynı zamanda Rusya’nın askeri kabiliyetini doğrudan zayıflatacağını savundu.

Freuding, Batı’nın yaptırımlarına rağmen Rusya’nın insansız hava araçları (İHA), seyir füzeleri ve balistik sistemler üretimini artırdığını vurguladı. Mevcut ekonomik önlemlerin yeterli olup olmadığının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Rusya’nın üretim kapasitesini sınırlamak için daha fazla baskı uygulayabileceğimiz alanları tespit etmeliyiz.”

Freuding, mevcut savunma sistemlerinin verimliliğini de sorguladı. Örnek olarak, Rusya’nın 30 ila 50 bin avro arasında maliyeti olan bir İHA’sına karşılık, onu düşürmek için kullanılan Amerikan üretimi Patriot füzesinin 5 milyon avroyu aşan maliyetini gösterdi:

“Bu kadar pahalı sistemlerle ucuz hedefleri vurmak verimsiz. 2 ila 4 bin avro bandında maliyetli önleyici sistemlere ihtiyacımız var.”