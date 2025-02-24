Alman işçileri neden AFD'ye oy verdi? Güvenlik Politikaları uzmanı Burak Yıldırım Cumhuriyet TV'ye anlattı

Yayınlanma: 24.02.2025 - 17:36

Güncelleme: 24.02.2025 - 17:36

Almanya’da 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen Federal Meclis Seçimlerinde Hristiyan Demokratlar ile Hristiyan Sosyal Birlik yüzde 28,6’lık oy oranı ile zafer kazandı. Aşırı sağcı Almanlar için Alternatif Partisi (AFD) ise büyük bir yükseliş yakalayarak yüzde 20,8 oy aldı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarihinin en düşük oyunu alarak yüzde 16,4’de kalırken, Yeşiller Partisi yüzde 11,6 ile dördüncü, Sol Parti yüzde 8,8 ile beşinci sırada yer aldı. Sol Parti de bir önceki seçime göre oylarını yüzde 3,9 oranında arttırdı.

Almanya’daki seçim sonuçlarını Cumhuriyet TV yayınında değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Burak Yıldırım, AFD ile Sol Parti’nin oy artışını Alman işçi sınıfının göç politikalarına karşı tepkisine bağladı.

ALMANYA'DAKİ TÜRKLER DE AFD'YE OY VERDİ!

Avrupa’nın nüfusunun yaşlandığını bu sebeple nitelikli göçmen ihtiyacı bulunduğunu söyleyen Yıldırım, “Merz (Hristiyan Demokrat Partili Başbakan adayı) de bunu söylemişti. Afganistan, Suriye, Türkiye ya da Brezilya’dan bir doktor beraberinde birkaç çocuk ve çalışmayan bir eş ile geliyor. Onlara sosyal yardım desteğinde bulunuyorsunuz ama kendi vatandaşınızın, Almanya’daki orta sınıfların barınma ve enflasyon gibi sorunları var. Almanya’ya yıllar önce göç etmiş Türkler de bu sebeple AFD’ye oy verdi. Alman vatandaşı gelirden pay alamıyor. İşçi sınıfından ciddi itirazlarla karşı karşıya kaldılar” dedi.

(Güvenlik Politikaları Uzmanı Burak Yıldırım)



ALMAN İŞÇİLERİNİN OYUNU AFD VE SOL PARTİ ALDI!

Alman işçi sınıfının gelirden pay talep ettiğini ve bu bakış açısıyla oy kullandığını savunan Yıldırım, “Bir fabrikanın 2-3 saatlik üretimi işçilik dahil olmak üzere günlük tüm maliyetlerini karşılıyor. Geri kalanın tamamı kardır. Buradan alabilecekleri payın ne kadar büyük olduğunu Avrupalı işçiler görüyor ve bu payı talep ediyorlar. Avrupalı siyasi elitler ise Çin ve ABD’ye karşı daha fazla yatırım biriktirmek istiyor. Biriken sermayenin ciddi bir yatırıma dönüştüğü yok.

Küreselleşmenin vaadi dünyanın heryerinde istihdam ve gelir artışıydı. Ancak artan lüks oldu ve gelir dağılımı daha da bozuldu. Türkiye’deki işçi sınıfı henüz bunu görmüyor. Alman işçileri kendi haklarını savunan AFD ya da Sol Parti’ye yöneliyor. İki farklı uç olsa da ekonomik olarak verdikleri vaatler ortaklaşabiliyor. Merz göçmen almaya devam edeceğini söylediğinde seçmen, AFD’nin göçmen karşıtı politikasına ya da Sol Parti’nin ‘ucuz iş gücü geldikçe patronlar bizim ücretlerimizi baskılıyor’ söylemine kulak veriyor. Aşırı sağ bu yüzden yükselmeye devam edebilir” ifadelerini kullandı.