Alman istihbaratı, değişime gitti: Personel ilanı verdi, logosunu değiştirdi!

Almanya'nın yurt dışındaki istihbarat faaliyetlerinden sorumlu kurumu Federal İstihbarat Servisi (BND), yıllardır sürdürdüğü geri planda kalma politikasını terk ederek yeni ve alışılmadık bir kampanya ile personel aramaya başladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:58
Alman istihbaratı, değişime gitti: Personel ilanı verdi, logosunu değiştirdi!
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BND, sokaklara astığı afişler ve sosyal medyadaki paylaşımlarında kullandığı dikkat çekici sloganlarla yeni üyeler kazanmaya çalışıyor.

Tanıtımı yapılan kampanyadaki afişlerde büyük puntolarla "Terörist arıyoruz" ifadeleri yer alıyor, altında ise biraz daha küçük puntolarla "Onları bizimle bulun" ifadesi yer alıyor.

BND, sosyal medya kampanyasında casus filmlerinden tanıdığı gizemli görüntüler, animasyonlar, sözler ve müziklerle gençlere ulaşmaya çalışıyor.

Kampanya çerçevesinde ilk olarak Bonn ve Berlin'deki billboardlara afişler asılacağı, Bonn ve Berlin'i Münih ve diğer kentlerin takip edeceği bildirildi.

BND Başkanı Bruno Kahl, başlatılan sıra dışı kampanyayı anlatırken, tüm Almanya'da olduğu gibi kendi kuruluşlarında da nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan demografik sorunlar nedeniyle personel sıkıntısı yaşandığını belirtti.

"AYRILANLARIN SAYISI, YENİ BAŞLAYANLARDAN DAHA FAZLA"

"Yaşları nedeniyle aramızdan ayrılanların sayısı, işe yeni başlayan gençlerden daha fazla" diyen Kahl, yaptıkları işin diğer mesleklerden önemli ölçüde farklı olduğunu hatırlattı.

BND Başkanı, kendilerine başvuranların uzun ve zorlu güvenlik kontrollerinden geçtiğini, çalışırken cep telefonu kullanımının yasak olduğunu, evden çalışmanın mümkün olmadığını ve buna ek olarak BND çalışanlarının serbest piyasadan bile daha az kazandığını söyledi. 

Kahl ayrıca, yaptıkları işten gurur duymasına rağmen, çalışanlarının evde, aileleriyle ya da arkadaş çevreleriyle işleriyle ilgili hiçbir şey konuşamadıklarını da sözlerine ekledi.

LOGOSUNU DA DEĞİŞTİRDİ

Yeni bir imajla kampanyaya başlayan BND, logosunu da değiştirerek Almanya'daki diğer devlet kurumlarından farklı bir logo kullanmaya başladı. 

Dış istihbarat teşkilatının yeni logosunda Almanya'nın sembolü olan, kanatları ve gagası açık, başı sağa dönük Federal Kartal yuvarlak hatlara kavuştu. 

Bir animasyonla tanıtılan bu logo ile BND, dünyaya açık, gerekli ağlara sahip, gizli, dijital, korumacı, demokratik ve titiz olduğu mesajını veriyor. 

Ayrıca yeni logodaki kartalın gövdesindeki yuvarlak bölüm Federal Meclis'e benzetilerek demokrasinin koruyucusu olduğuna gönderme yapılıyor.


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