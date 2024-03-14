Almanya Milli Takımı'ndan Kroos kararı!

Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:56

Güncelleme: 14.03.2024 - 18:24

Almanya, Fransa ve Hollanda ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Julian Nagelsmann, Stuttgart'ta forma giyen Türk asıllı futbolcu Deniz Undav'ı ilk kez milli takıma davet etti. 2021 yılında Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Toni Kroos da yeniden kadroda yer aldı.

Almanya Milli Takımı, 23 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te Fransa ve 26 Mart Salı günü 22.45'te Hollanda ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Nagelsmann'ın açıkladığı aday kadro şöyle:

Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Bernd Leno (Fulham), Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Jan-Niklas Beste (Heidenheim), Benjamin Henrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstadt (VfB Stuttgart), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Grob (Brighton), İlkay Gündogan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Münih), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Hücum: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Münih), Deniz Undav (VfB Stuttgart)