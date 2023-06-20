Alman istihbaratından casusluk uyarısı: 'Türkiye ve İran...'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 16:57

Güncelleme: 20.06.2023 - 17:01

Almanya'nın iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), 2022 yılına ilişkin yıllık raporunu yayımladı. Rapor, Ukrayna'ya yönelik işgalini sürdüren Rusya'nın casusluk faaliyetlerinin Almanya için oluşturduğu tehdide dikkat çekti. BfV, Rusya'nın gelecekte daha gizli ve saldırgan casusluk faaliyetlerinin yanı sıra siber faaliyetlere karşı da hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

AFP'de yer alan habere göre, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve BfV Başkanı Thomas Haldenwang tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında rapor kamuoyuna açıklandı. Faeser, Kremlin yönetiminin savaş dönemlerinde Rus istihbarat servislerine güvendiğini belirtti.

BfV, Almanya üzerinde casusluk faaliyetleri yürüten dört ana aktörden biri olarak Çin'e de raporda yer verdi. Pekin'in Almanya'daki doğrudan dış yatırımlar ve ekonomik-bilimsel casusluk konusunda en büyük tehdidi oluşturduğu ifade edildi.

Raporun açıklamasına göre diğer iki önemli casusluk tehdidi Türkiye ve İran olarak belirlendi. BfV, Türk ve İran hükümetlerinin siyasi muhalefet gruplarını hedef aldığını bildirdi.

"POTANSİYEL İSLAMİ TERÖR TEHDİDİ HÂLÂ YÜKSEK"

BfV, Almanya'da 2022 yılında işlenen aşırılıkçı suçların sayısı bakımından rekor kırıldığını açıkladı. 2021 yılında 33 bin 476 olan bu sayı geçen sene 35 bin 452'ye çıktı. Bu suçların 2 bin 847'sinin şiddet eylemi olduğu belirtildi. 2021'deki şiddet eylemi sayısı 2 bin 994'tü.

Anayasayı Koruma Teşkilatı, "İslamcılık ve İslami terör ile bağlantılı" kişi sayısının 2022'de 28 bin 290'dan 27 bin 480'e düşmesine karşın "potansiyel İslami terör tehdidinin hâlen yüksek olduğunu" belirtti. Raporda, Selefilerin pandemiden sonra yeniden aktif hâle geldiği ifade edildi.

Almanya'da yabancı ülkelerle bağlantılı aşırılıkçı faaliyetler içindeki kişi sayısı, 2022 yılında bir önceki seneye kıyasla yüzde 3,8 artarak 29 bin 750'ye yükseldi.

Raporda, terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK'nin Almanya'da 14 bin 500 mensubu olduğu ifade edildi.