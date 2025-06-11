Alman istihbaratından ‘Yeşil Adamlar’ uyarısı: Estonya’ya sızabilir

Almanya Dış İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Bruno Kahl, ülkesinin yeniden silahlanma ve zorunlu askerlik gibi savunma önlemleri için borçlanmasına karşı çıkanlara seslendi.

Kahl, "Ukrayna, Rusya'nın Batı'ya yönelik planlarında yalnızca bir duraktır" diyerek, olası yeni tehditlere karşı Almanya'nın hazırlıklı olması gerektiğini savundu.

Kahl, Moskova'da bazı çevrelerin NATO'nun 5. maddesinin (bir üyeye saldırı tüm ittifaka yapılmış sayılır) gerçekten uygulanıp uygulanmayacağına şüpheyle yaklaştığını belirtti.

Kahl, “NATO’nun caydırıcılığını sınamak isteyenler var. ABD’nin Baltık ülkeleri için asker göndermeye gönüllü olacağından emin değiller” dedi.

Kahl’a göre Rusya'nın uzun vadeli amacı, NATO’yu 1990’ların sonundaki haline döndürmek ve ABD’yi Avrupa’dan çekilmeye zorlamak. Bu vizyon doğrultusunda Moskova, askeri ve jeopolitik baskı araçlarını devreye sokabilir.

“ESTONYA'YA ‘YEŞİL ADAMLAR’ GÖNDERİLEBİLİR”

BND Başkanı, Rusya’nın Baltık ülkelerinde yaşayan Rusça konuşan azınlığı koruma bahanesiyle Estonya’ya özel kuvvetler gönderebileceğini de öne sürdü.

“Yeşil adamlar” terimi, 2014 yılında Kırım’daki tartışmalı referandum öncesi Rus özel kuvvetlerini tanımlamak için kullanılmıştı.

‘YEŞİL ADAMLAR’ TERİMİ

"Küçük yeşil adamlar", 2014'teki Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında rütbesiz yeşil ordu üniformaları giyen ve silah ve teçhizat taşıyan Rusya Federasyonu'nun maskeli askerleridir.

Terim ilk olarak Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından işgali sırasında, bu güçlerin Simferopol Uluslararası Havalimanı'nı, Kırım'daki çoğu askerî üssü ve Simferopol'daki parlamentoyu işgal edip ablukaya aldığı 2014 yılının şubat ayı sonundan mart ayına kadarki dönemde ortaya çıktı.

Terim bazen Donbas'taki savaş sırasında savaşan Rus birliklerine atıfta bulunmak için de kullanılıyordu çünkü Kremlin bu birliklerinin bölgedeki resmî katılımını veya varlığını reddediyordu ve bu birlikler ya rütbesiz üniformalar giyiyor ya da Rusya yanlısı ayrılıkçı Ukrayna vatandaşları kılığına giriyorlardı.

Bu birlikler, içe kapanık oldukları ve çoğunlukla sivil hayata müdahale etmedikleri için "terbiyeli davranışlarından dolayı" Rus medyası tarafından kibar insanlar örtmecesiyle anıldılar.

Başlangıçta bunların Rusya askerî güçleri olduğunu Rus yetkililer tarafından reddedilse de 17 Nisan 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin nihayet birliklerin Rus ordusu ile ilişkilerini varlığını doğruladı. Ayrıca Rus devlet medyası da dahil olmak üzere çok sayıda kaynak, "küçük yeşil adamların" Özel Harekât Kuvvetleri ve diğer çeşitli Spetsnaz GRU birimlerinden ajanların bir karışımı olduğunu doğruladı. Birlik muhtemelen VDV'nin 45. Muhafız Spetsnaz Tugayı paraşütçülerini ve Wagner Group askerî desteklerini de içeriyordu.