Alman ordu mensubu casusluk şüphesiyle tutuklandı

Yayınlanma: 11.08.2023 - 17:50

Güncelleme: 11.08.2023 - 17:50

Almanya Federal Cumhuriyeti Ulusal Ordusu Bundeswehr’de çalışan bir adam, Rus casusu olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Federal Savcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, Thomas H. olarak tanımlanan kişinin "yabancı bir istihbarat servisi için çalıştığından kuvvetle şüphelenildiği, özellikle Berlin'deki Rus büyükelçiliğine hizmet sunduğu” öne sürüldü.

Savcılık, Mayıs ayından bu yana, Bundeswehr çalışanının, Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus Büyükelçiliği ile çeşitli vesilelerle temasa geçerek birlikte çalışmayı teklif ettiğini iddia etti.

Savcılık raporunda, "Mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri bir Rus istihbarat servisine aktarmıştır" ifadeleri yer aldı.

HASSAS VERİLERE ULAŞABİLİYORDU

Tutuklanan kişi, Bundeswehr'in askeri teçhizatın yönetiminden sorumlu ana IT ve lojistik departmanında çalışıyordu.

Savcılığa göre, çalıştığı departman ordunun donatılmasından, askeri teçhizatın test edilmesinden, tedarik edilmesinden ve kullanımının yönetilmesinden sorumlu olduğu için, şüpheli pozisyonu sayesinde Alman askeri teçhizatına ilişkin hassas verilere erişme potansiyeline sahipti.

Adalet Bakanı Marco Buschmann, sosyal medya uygulaması X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Başsavcı, yabancı bir gizli servis için çalıştığından şüphelenilen bir Alman subayı tutuklattı. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.