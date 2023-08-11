Çin: CIA adına casusluk yapan bir Çin vatandaşı tespit edildi

Yayınlanma: 11.08.2023 - 10:25

Güncelleme: 11.08.2023 - 10:27

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, CIA için casusluk yaptığından şüphelenilen bir Çin vatandaşının ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Bakanlığın WeChat kanalından yapılan açıklamada, bir askeri sanayi grubu için çalışan Zeng soyadlı Çin vatandaşının İtalya'da bulunan bir CIA ajanı tarafından işe alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Zeng, daha ileri çalışmalar için askeri sanayi grubu tarafından İtalya'ya gönderildi ve CIA ajanı ile tanıştı. Burada ikili, yakın bir ilişki geliştirdi ve Zeng giderek CIA ajanına psikolojik olarak bağımlı hale geldi. CIA ajanı, Zeng'in siyasi duruşunu sarsmayı başardıktan sonra Zeng'den Çin ordusu hakkında hassas bilgiler istedi" denildi.

Açıklamada, olayların ne zaman gerçekleştiğine dair bir bilgi verilmezken, CIA ajanı olduğu iddia edilen kadının 1971 doğumlu olduğu ve adının "Seth" olduğu belirtildi.

Bakanlık, Zeng'in "ABD ile bir casusluk anlaşması imzaladığının ve Çin'e dönmeden önce eğitim aldığının" tespit edildiğini, bilgi karşılığında Zeng'in ailesine için "büyük miktarda para" ve "ABD'ye göç sözü" verildiğini kaydetti.

Bakanlık ayrıca, Çin'e döndükten sonra Zeng'in pek çok kez "temel" istihbarat sağladığı ve bu çabalar için cebine para koyduğu belirtildi.