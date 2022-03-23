Alman sağının Rusya 'tepki'si: Orak-çekiçli Ernst Thälmann anıtı sökülmek isteniyor
Almanya'nın başkenti Berlin'in ilçelerinden Pankow'da bulunan orak-çekiç barındıran Ernst Thälmann heykeli sökülmek isteniyor. Angela Merkel'in eski partisi Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) Pankow teşkilatı, ilçede yer alan ve üzerinde Sovyet sembollerinin bulunduğu heykelin sökülüp eritilmesini ve heykelin materyal değerinin Ukrayna'ya bağışlanmasını istiyor.
Almanya merkezli Morgenpost Gazetesi'nin aktardığına göre, CDU Pankow teşkilatı, 1925-1933 yılları arasında Almanya Komünist Partisi Başkanlığını yürütmüş Ernst Thälmann'ın ilçede bulunan anıtının sökülmesini istiyor.
Partinin ilçe teşkilatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü "jeopolitik olarak 20. yüzyıldaki en büyük felaketlerden biri" olarak nitelendirmesini ve sık sık Sovyetlerden övgüyle bahsetmesini bu talebinin gerekçesi olarak öne sürüyor.
CDU, anıttaki orak ve çekicin Sovyet sembolü olduğunu; Thälmann'ın da demokrat biri olmadığını dile getirerek 50 tonluk anıtın sökülmesini istiyor.
CDU'ya göre Thälmann'ın 8 sene başkanlık yaptığı Almanya Komünist Partisi, "Almanya'nın demokratik değerleriyle" bağdaşmıyordu.
CDU Pankow teşkilatından yapılan açıklamaya göre CDU, Çarşamba günü yapılacak ilçe meclisi toplantısında söz konusu anıtın Berlin anıt listesinden silinmesini, anıtın sökülmesini ve eritilmesini; anıtın materyal değerinin de Ukrayna'ya bağışlanmasını talep edecek.
Thälmann'ın anıtının Ukrayna mermerinden yapıldığı dile getiren CDU, atacakları adımın bu yönden de anlamlı olacağını belirtiyor.
Thälmann,1933 yılında Alman Gizli Polis Teşkilatı Gestapo tarafından tutuklandı ve toplama kampındaki 11 yıllık hücre hapsinden sonra 1944 yılında Adolf Hitler'in emri ile kurşunlanarak öldürülmüştü.
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