Alman Savunma Bakanı: Envanterin yenilenmesi 2030'a kadar sürebilir

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 11:21

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 11:21

Das Erste'nin aktardığına göre Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) envanterindeki boşlukların hızlı bir şekilde doldurulmasını beklemiyor.

Boris Pistorius'a göre açıkların kapatılması süreci 2030 yılına kadar gecikebilir, bu nedenle bakanlığın önceliklerini belirlemesi gerekiyor. Pistorius, bu önceliklerden birinin NATO'nun doğu kanadının korunması olduğunu kaydetti.

Pistorius, 2025 yılına kadar Bundeswehr'in savunma bütçesinin GSYH'nin %2'sine çıkarılacağını açıkladı.

Pistorius, 2024 yılında Almanya'nın Hint-Pasifik bölgesine yeniden savaş gemisi göndereceğini belirterek, ülkesinin Japonya, Avustralya, Hindistan, Güney Kore, Endonezya ve Singapur gibi bölgedeki kilit ülkelerle iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan hesaplamalara göre, Olaf Scholz tarafından vaat edilen ek finansmanın kullanılması halinde Alman savunma harcamaları 2024 ve 2025 yıllarında GSYH'nin %2'sine ulaşabilir. Bu koşullar altında, düzenli savunma bütçesi yılda %5 oranında büyümezse, harcamalar 2026 yılında GSYH'nin %2'sinin altına düşecek.