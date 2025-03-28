Alman siyasetçiden İmamoğlu tepkisi: AB'ye dahil olmak isteyen bir ülke bunu yapmaz
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden Armin Laschet, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Laschet, "Avrupa’ya dahil olmak isteyen bir ülke bunu yapmaz" dedi.
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden Federal Meclis Üyesi (CDU) Armin Laschet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından açıklamada bulundu.
Laschet, tutuklamanın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
Laschet, "'Avrupa’ya dahil olmak ve demokrasi olmak istiyoruz' diyen bir ülke bunu yapmaz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Laschet, Avrupa’nın Türkiye ile ilişkilerinde stratejik bir bakış açısına sahip olması gerektiğini belirtti.
Türkiye’nin, özellikle NATO’nun yeniden yapılandırılması sürecinde kilit bir rol oynayabileceğini söyleyen Laschet, "Eğer şimdi NATO’yu yeniden düzenleyip AB üyesi olmayan ülkeleri de Avrupalı bir NATO yapısına dahil edeceksek, Türkiye'ye de ihtiyacımız var" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Chery'nin fabrika açıklaması şok etkisi yarattı!
- Saraçhane eylemleri sonrası Erdoğan'a destek azaldı mı?
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!
- Muhalif kanallara 'İmamoğlu' cezası
- Berkay Gezgin hakkında yeni gelişme
- Mahkemeden o siteye erişim engeli!
- Yandaş Sabah, Erdoğan’ı böyle yalanladı!
- Hastaneye sevk edilen Mahir Polat için yeni gelişme
- Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- İmamoğlu'nun adaylığı resmen açıklandı!