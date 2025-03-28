Alman siyasetçiden İmamoğlu tepkisi: AB'ye dahil olmak isteyen bir ülke bunu yapmaz

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden Armin Laschet, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Laschet, "Avrupa’ya dahil olmak isteyen bir ülke bunu yapmaz" dedi.

Alman siyasetçiden İmamoğlu tepkisi: AB'ye dahil olmak isteyen bir ülke bunu yapmaz
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:05

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden Federal Meclis Üyesi (CDU) Armin Laschet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından açıklamada bulundu.

Laschet, tutuklamanın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Laschet, "'Avrupa’ya dahil olmak ve demokrasi olmak istiyoruz' diyen bir ülke bunu yapmaz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Laschet, Avrupa’nın Türkiye ile ilişkilerinde stratejik bir bakış açısına sahip olması gerektiğini belirtti. 

Türkiye’nin, özellikle NATO’nun yeniden yapılandırılması sürecinde kilit bir rol oynayabileceğini söyleyen Laschet, "Eğer şimdi NATO’yu yeniden düzenleyip AB üyesi olmayan ülkeleri de Avrupalı bir NATO yapısına dahil edeceksek, Türkiye'ye de ihtiyacımız var" dedi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Almanya

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