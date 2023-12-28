Alman vekilden Ukrayna'ya, 'Rusya'ya toprak verin' teklifi

Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:45

Güncelleme: 28.12.2023 - 12:54

Almanya'nın Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, Ukrayna'da 23 aydır devam eden savaşa "nihai bir çözüm bulma zamanının geldiğini" söylerken, Kiev'in ateşkes karşılığında mevcut sınırları dondurmayı düşünmesi gerektiğini savundu.

Der Spiegel'e konuşan Kretschmer, "Ukrayna'nın öncelikle ateşkes durumunda bazı bölgelerin Ukrayna için geçici olarak erişilemez olduğunu kabul etmesi gerekebilir. Ukrayna topraklarının hiçbir metrekaresi Rusya'ya geçmemiştir... Ancak, diğer büyük çatışmalarda olduğu gibi nihai bir çözümün zamanı gelmiştir" dedi.

Alman hükümetini, Moskova'ya yönelik politikalarında "u dönüşü" yapmaya çağırarak Rusya'nın Almanya için "tehlikeli, öngörülemez bir komşu" olduğu ve konumunun "zayıflatılmasının" yeni çatışmalara zemin hazırlayacağı uyarısında bulunan Kretschmer, "Ne yazık ki federal hükümet bu temel tutumu temsil ediyor: Müzakere istemiyor, sadece silah sevkıyatı istiyor" dedi.

Kretschmer, ABD'li yetkililerin de durumu daha iyi anlamalarını ve "savaşın bu şekilde kazanılamayacağını" fark etmeleri çağrısında bulundu.

UKRAYNA'DAN TEPKİ GELDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleh Nikolenko, Kretschmer'in sözlerini kınayarak, herhangi bir toprak kaybını kabul etmenin Rusya'nın "kaçınılmaz olarak daha fazla saldırganlığına" yol açacağını savundu.

Nikolenko, şunları kaydetti:

"Ukrayna geçici toprak kaybıyla karşı karşıya kalırsa, Rus birlikleri Almanya'ya ve özellikle Saksonya'ya daha da yaklaşacaktır. Toprak tavizleri kaçınılmaz olarak Rusya'nın daha fazla saldırganlaşmasına yol açacak ve bu da şüphesiz Ukrayna sınırlarının ötesine geçecektir. Avrupa'da barış, Moskova'nın yenilgisine bağlıdır. Alman siyasetçiyi gerçeğin gözlerinin içine bakmaya çağırıyoruz. Putin'in amacı Ukrayna'yı yok etmek ve tüm Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaktır... Almanya'nın Rusya'ya yönelik politikasındaki tek 'dönüş' Ukrayna'ya daha fazla destek vermek olabilir. Alman federal hükümetinin de bu yaklaşımı paylaşıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz."