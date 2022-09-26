Almanya Başbakanı Scholz, koronavirüse yakalandı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Covid-19’a yakalandığı bildirildi.
Alman Haber Ajansı DPA’da yer alan habere göre, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Scholz’un Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Hebestreit, Şansölye Scholz’un Başbakanlık Binası'ndaki dairesinde izole edildiğini söyledi.
Scholz’un hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği bilgisini paylaşan Hebestreit, Başbakan'ın bu hafta için planlanan kamuya açık görüşmelerinin iptal edildiğini ancak Scholz'un eyalet başbakanlarıyla yapılacak toplantıya ve diğer dahili toplantılara çevrimiçi katılmak istediğini kaydetti.
Scholz, 24-25 Eylül’de Suudi-Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ı ziyaret etmişti.
Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Covid-19’a yakalandığını belirterek, sonbaharda herkese kendisine dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.
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