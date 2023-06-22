Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamalı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı çıkmaktan "vazgeçmesi" çağrısında bulundu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'ye seslendi.
Olaf Scholz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı çıkmaktan "vazgeçmesi" çağrısında bulundu.
DPA'nın aktardığına göre Scholz, "İsveç'in de Finlandiya'nın yanında yeni bir müttefik olarak zirve masasına (Vilnius) oturması gerektiğine kesinlikle inanıyorum" dedi.
Scholz, geçen yılki NATO zirvesine atıfta bulunarak Erdoğan'a "geçen yıl Madrid'de hep birlikte karar verdiğimiz gibi, şimdi üyeliğin önünü açması" gerektiğini söyledi.
Temmuz ayındaki NATO zirvesinden transatlantik uyum ve ortak güvenlik için ayağa kalkma kararlılığına dair "güçlü bir sinyal" çıkacağını savunan Scholz, "NATO'da karşılıklı yardımlaşma sözümüz, amasız ve fakatsız geçerlidir" ifadelerini kullandı.
İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu onaylamayan son iki ülke Türkiye ve Macaristan.
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