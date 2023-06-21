İsveç'ten NATO açıklaması: 'Sıra Türkiye'de...'
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in NATO'ya katılım sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Billström yaptığı açıklamada, "Sıra, TBMM'nin onay sürecini başlatmasında" ifadesinde bulundu.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile yaptığı anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in ittifaka katılmasına izin vermek için onay sürecini başlatmasının zamanının geldiğini söyledi.
Reuters'ta yer alan habere göre, Billström parlamentoda yaptığı açıklamada "Bizim kanaatimiz bizden bekleneni yaptığımız yönünde, şimdi sıra Türk parlamentosunun onay sürecini başlatmasında" dedi.
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