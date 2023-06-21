İsveç'ten NATO açıklaması: 'Sıra Türkiye'de...'

Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:39

Güncelleme: 21.06.2023 - 11:56

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile yaptığı anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in ittifaka katılmasına izin vermek için onay sürecini başlatmasının zamanının geldiğini söyledi.



Reuters'ta yer alan habere göre, Billström parlamentoda yaptığı açıklamada "Bizim kanaatimiz bizden bekleneni yaptığımız yönünde, şimdi sıra Türk parlamentosunun onay sürecini başlatmasında" dedi.