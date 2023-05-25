Almanya ekonomisi resesyona girdi

Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:12

Güncelleme: 25.05.2023 - 10:12

Almanya ekonomisi 2023'te geçen yılın ilk çeyreğine göre hafif daralarak resesyona girdi.



Almanya istatistik ofisinin verilerine göre enflasyon ve takvim etkisinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) birinci çeyrekte yüzde 0.3 daraldı.

Almanya ekonomisi yüzde 0.5 ile 2022’nin son çeyreğinde de daralmıştı.

Bir ülke ekonomisi art arda iki çeyrek daraldığında resesyona girmiş kabul ediliyor.